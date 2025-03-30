Не будут серыми: золотистые и вкусные деруны по-новому

Домашние деруны – лучшее блюдо из картофеля, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы они не были серыми, добавьте в тесто лук тертый или луковый сок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

400 г замороженного куриного филе или фарша

800 г картофеля

1 яйцо

1 ст.л. сметаны с горкой

1 маленький лук

2 зубчика чеснока

100 г твердого сыра

1/2 ч.л. соли, перец

масло

Соус:

сметана, укроп, паприка, сухой чеснок, соль

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, лук, мерзлый фарш.

2. Добавьте яйцо, чеснок тертый, соль, специи, тертый сыр, перемешайте.

3. Пожарьте деруны до золотистости.

Подавайте со сметанным соусом!

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