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Не будут серыми: золотистые и вкусные деруны по-новому
Домашние деруны – лучшее блюдо из картофеля, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы они не были серыми, добавьте в тесто лук тертый или луковый сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- 400 г замороженного куриного филе или фарша
- 800 г картофеля
- 1 яйцо
- 1 ст.л. сметаны с горкой
- 1 маленький лук
- 2 зубчика чеснока
- 100 г твердого сыра
- 1/2 ч.л. соли, перец
- масло
Соус:
- сметана, укроп, паприка, сухой чеснок, соль
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, лук, мерзлый фарш.
2. Добавьте яйцо, чеснок тертый, соль, специи, тертый сыр, перемешайте.
3. Пожарьте деруны до золотистости.
Подавайте со сметанным соусом!
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