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Не будут серыми: золотистые и вкусные деруны по-новому

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
75
Не будут серыми: золотистые и вкусные деруны по-новому

Домашние деруны – лучшее блюдо из картофеля, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы они не были серыми, добавьте в тесто лук тертый или луковый сок. 

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Золотистые деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, которые очень просто готовятся. 

Рецепт дерунов

Ингредиенты: 

  • 400 г замороженного куриного филе или фарша
  • 800 г картофеля
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. сметаны с горкой
  • 1 маленький лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г твердого сыра
  • 1/2 ч.л. соли, перец
  • масло

Соус:

  • сметана, укроп, паприка, сухой чеснок, соль

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, лук, мерзлый фарш.

Основа для блюда

2. Добавьте яйцо, чеснок тертый, соль, специи, тертый сыр, перемешайте.

Готовое картофельное тесто

3. Пожарьте деруны до золотистости.

Приготовление дерунов

Подавайте со сметанным соусом!

Готовые деруны

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