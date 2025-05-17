Называли чуть ли не порнографией: какие танцы запрещали в СССР

В советскую эпоху далеко не все стили танца воспринимались как искусство. Наоборот, многие из них власть считала слишком "свободными", аморальными, а иногда и "вредными для идеологической устойчивости молодежи". Танец в СССР не имел права выходить за пределы дозволенного.

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Все, что хоть немного напоминало западную культуру, могло быть приравнено к "буржуазному разврату" или даже "идеологической диверсии". OBOZ.UA рассказывает, какие танцы запрещали в СССР и почему.

Фокстрот

Фокстрот, пришедший в Европу после Первой мировой войны, быстро завоевал популярность и в советском обществе. Поначалу хореографы даже поощряли его как современный танец. Но уже в период НЭПа фокстрот стал мишенью идеологических нападок. В газетах его описывали как "сексуальную патологию", "буржуазный разврат" и "новую форму порнографии".

Танцевать фокстрот на публике запрещали, а сторонники этого стиля вынуждены были собираться на закрытых вечеринках или организовывать подпольные клубы. Лишь в 1930-х годах фокстрот вернулся на танцевальные площадки.

Танго

Еще до создания СССР танго уже было под запретом. До 1914 года даже действовали приказы, которые не позволяли преподавать этот танец, а упоминание о нем в публичном пространстве могло иметь последствия. Аргумент – чрезмерная чувственность и "аморальность".

В советский период танго долгое время оставалось в тени – ни публичных выступлений, ни преподавания. Только в последние годы существования СССР, в 1980-х и в начале 90-х, танго стало снова популярным

Чарлстон

Чарлстон – энергичный танец из США, захвативший мир в 1920-х годах, – в Советском Союзе считался "антикультурной угрозой". Идеологи называли его "уничтожителем моральных норм" и запрещали в репертуаре танцевальных кружков.

Лишь в 1950-х годах на этот стиль начали закрывать глаза, и он постепенно вернулся в студенческие самодеятельные постановки.

Твист

Американский твист приобрел популярность в СССР в 1960-х годах, но сначала встретил жесткое сопротивление со стороны идеологов. Танцевать твист означало "поддаваться влиянию Запада". Молодежь, которая выбирала твист, могла подвергнуться осуждению, административному наказанию или даже исключению из комсомола.

Несмотря на все, стиль стремительно распространялся на вечеринках, дискотеках, в общежитиях. После отставки Хрущева в 1964 году твист постепенно легализовали, и он стал частью массовой культуры.

Рок-н-ролл и буги-вуги

Вместе с этими танцами пришли "стиляги" – молодежная субкультура, которая противостояла серости советского быта. Власть раздражала не только музыка, но и яркая одежда, прически, манера поведения.

Буги-вуги, как и более поздний рок-н-ролл, в 1950-60-х годах официально считали "идеологической диверсией". Молодежь, которая танцевала под Элвиса или Билла Гейли, рисковала стать объектом осмеяния, вызова в милицию или отчисления из вуза. И все же эти танцы сохранились в молодежной культуре, и в середине 1960-х годов официальные запреты постепенно отменили.

Свинг

Свинг возник в США как музыкальный и танцевальный стиль в 30-х годах и, несмотря на запреты, начал проникать в советскую среду. Советская пресса называла его "выражением самых низких человеческих инстинктов". В 1940-х годах он распространился среди джазовых групп, а в музыкальные магазины даже начали поступать пластинки со свинговой музыкой.

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