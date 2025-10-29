Названы знаки зодиака, которые могут иметь экстрасенсорные способности

Экстрасенсы – это люди, которые обладают способностью видеть, слышать, чувствовать, интуитивно предвидеть и предвидеть вещи вне физического мира. Они часто способны получать информацию или улавливать тонкие энергии, которые другие не могут обнаружить. И хотя это может звучать как просто куча фокусов, есть настоящая сила в способности видеть за пределами того, что вам представлено.

Некоторые люди имеют естественную тягу к оккультизму и духовности. И если вам интересно узнать, насколько развито ваше шестое чувство, почему бы не обратиться к звездам за ответами? Если у вас возникает ощущение, что вы можете быть экстрасенсом, ваш знак зодиака может содержать ответы на вопросы о раскрытии этого дара, пишет OBOZ.UA.

Самые экстрасенсорные знаки зодиака, по версии астрологов

Рак (21 июня – 22 июля)

Как водный знак, Рак может легко улавливать эмоции и чувства окружающих. Вы можете почувствовать, о чем думает человек и что его беспокоит, прежде чем он сам это сможет. Это в значительной степени благодаря вашему планетарному управителю, Луне, которая управляет эмоциями, мистицизмом, снами, интуицией и психической силой.

Сила Луны позволяет вам чувствовать вещи о человеке или ситуации еще до того, как что-то будет сказано вслух. А поскольку Луна связана с темной стороной, которую люди пытаются скрыть от мира, вы естественно замечаете то, что другие не хотят, чтобы вы видели. Это также может означать, что вы перегружены всей информацией, которая постоянно поступает к вам. Поэтому Ракам нужна сильная моральная защита и охранники, когда им нужно отключиться от эмоций других.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Проницательные и любознательные, Скорпионы – самые выдающиеся исследователи зодиака. Как водный знак, вы любите знать, что происходит вокруг вас. И если вам кажется, что ответы скрыты, вы будете их искать. Вы очень скрытны в отношении того, что знаете, и вы любите копать, пока не достигнете истины. Это благодаря вашему планетарному управителю, Плутону, который также может быть связан с вашими экстрасенсорными дарами.

Плутон олицетворяет все, что скрыто в глубинах ума и души человека. И это прямая связь со всеми тайнами и информацией за пределами физического мира. Поскольку Скорпион так тесно связан с силой Плутона, вы можете видеть фасад, который люди пытаются надеть, и читать между строк то, что они на самом деле говорят.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрелец имеет репутацию свободомыслящего и авантюрного человека – и это выходит за рамки любви к путешествиям. Вы один из самых креативных и любознательных огненных знаков зодиака, с любовью к учебе и жаждой знаний. Половина успеха в развитии экстрасенсорного дара – это вера в то, что вы можете это сделать. И если кто-то и верит в силу разума, то это вы. Стрельцом управляет Юпитер, планета высших знаний, духовности и расширения.

Стрелец, вероятно, имеет экстрасенсорные способности, связанные с видениями, мечтами о сценариях, которые сбываются, и даже способностью проявить себя с помощью только мыслей. Вы можете воплотить свои желания в жизнь, просто достаточно настойчиво о них думая. Вы не только настроены на скрытые тайны мира, но и вам легче мыслить нестандартно, в рамках которых физический мир пытается вас заставить думать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Мечтательные и артистичные, Рыбы не должны быть сюрпризом в этом списке. Вы проводите большую часть своего свободного времени, убегая в мир фантазий – то почему бы вам не иметь особой связи с психической сферой? Как водный знак, вы мастер жить в нюансах жизни. Часть вашей силы заключается в понимании того, как много вы не знаете. Рыбами управляет Нептун, планета мистики, мечты и божественности. Нептун показывает, как энергия физического и духовного миров работает вместе.

Для Рыб нередко случается, когда они видят повторяющиеся сны, видят ангельские числа повсюду или события, которые еще не произошли. Ваши экстрасенсорные способности труднее всего объяснить с точки зрения того, почему вы что-то знаете, но они являются самыми мощными с точки зрения угадывания информации.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

