Названы восемь слов, на которые мгновенно реагируют собаки: проверьте список
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Собаки, которые постоянно взаимодействуют с человеком, понимают его речь гораздо лучше, чем может показаться. Они усваивают не только прямые команды, но и другие ключевые слова-"сигналы".
Четвероногие внимательно наблюдают за своими хозяевами и учатся через повторение и шаблоны. ParadePets передает, что все сводится к ассоциациям: со временем собаки связывают отдельные слова с определенными действиями, такими как прогулки, еда или внимание.
"Чем это эмоционально значимее, тем быстрее собаки склонны это усваивать", – рассказала Александра Бассетт, ведущая кинолог американской компании Dog Savvy Positive Dog Training.
Она убеждена, что наши домашние питомцы "абсолютно способны" изучать слова. "Но, как невербальные животные, они в значительной степени полагаются на тон голоса, язык тела, выражение лица и повседневный распорядок дня – зачастую даже больше, чем на сами слова", – пояснила эксперт.
Какие восемь слов сильнее всего привлекают внимание собак
- Прогулка
Выгул – главное событие дня для большинства собак. "Оно предполагает запахи, движение, исследование и, возможно, встречу с другими собаками или людьми", – сказала кинолог. Животные будут ассоциировать с прогулкой те слова, которые чаще всего использует хозяин в этой ситуации: "гулять", "поводок", "на улицу", "пошли" и т. д.
- Еда
Лакомства – один из самых мощных мотиваторов для собак. Именно поэтому они очень быстро усваивают такие слова, как "обед", "ужин", "завтрак", "есть".
- Смотри
Бассетт убеждена, что регулярное использование команд со словами "смотри", "взгляд", "внимание" и подобных может быть эффективным способом заставить собаку обратить на вас внимание.
"Это становится значимым, поскольку обычно предполагает лакомства, вовлеченность и командную работу. При регулярном применении взгляд может стать почти автоматическим, особенно когда есть отвлекающие факторы", – заявила кинолог.
- Папа/мама дома
Многие собаки быстро усваивают фразы, означающие возвращение любимого человека домой. Немало питомцев умеют реагировать ещё до того, как откроются двери, просто услышав звук машины или шаги на лестнице.
- Мяч
Слова, связанные с игрой – "апорт", "мяч", "игрушка" – вызывают у собак настоящий ажиотаж. Они предвещают позитивные события: движение, эмоциональное взаимодействие с хозяином и физическую нагрузку.
- Хороший мальчик/девочка
Собака не понимает слова буквально, но в данном случае сильнее всего реагирует на интонацию. "Собаки могут не воспринимать эту фразу так эмоционально, как люди, но они точно усваивают: когда люди говорят это таким голосом – происходят хорошие вещи. Здесь тон имеет большое значение", – пояснила эксперт.
- Поездка
Слова типа "поедем", "ехать", "машина" для одних животных будут означать приключение и новые запахи, для других – тревогу и ассоциацию с ветеринаром. Реакция зависит от того, куда четвероногого обычно возят.
- Ванна
Даже если ваша собака не любит купаться, это слово она распознает мгновенно. Оно прекрасно привлекает ее внимание.
"Некоторые собаки слышат слово "ванна" и думают: лучший день в мире. Другие реагируют немного иначе, но в любом случае они научились связывать это слово с чем-то важным, что вот-вот произойдет", – заявила Бассетт.
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