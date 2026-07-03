Названы восемь слов, на которые мгновенно реагируют собаки: проверьте список

Собаки, которые постоянно взаимодействуют с человеком, понимают его речь гораздо лучше, чем может показаться. Они усваивают не только прямые команды, но и другие ключевые слова-"сигналы".

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Четвероногие внимательно наблюдают за своими хозяевами и учатся через повторение и шаблоны. ParadePets передает, что все сводится к ассоциациям: со временем собаки связывают отдельные слова с определенными действиями, такими как прогулки, еда или внимание.

"Чем это эмоционально значимее, тем быстрее собаки склонны это усваивать", – рассказала Александра Бассетт, ведущая кинолог американской компании Dog Savvy Positive Dog Training.

Она убеждена, что наши домашние питомцы "абсолютно способны" изучать слова. "Но, как невербальные животные, они в значительной степени полагаются на тон голоса, язык тела, выражение лица и повседневный распорядок дня – зачастую даже больше, чем на сами слова", – пояснила эксперт.

Какие восемь слов сильнее всего привлекают внимание собак

Прогулка

Выгул – главное событие дня для большинства собак. "Оно предполагает запахи, движение, исследование и, возможно, встречу с другими собаками или людьми", – сказала кинолог. Животные будут ассоциировать с прогулкой те слова, которые чаще всего использует хозяин в этой ситуации: "гулять", "поводок", "на улицу", "пошли" и т. д.

Еда

Лакомства – один из самых мощных мотиваторов для собак. Именно поэтому они очень быстро усваивают такие слова, как "обед", "ужин", "завтрак", "есть".

Смотри

Бассетт убеждена, что регулярное использование команд со словами "смотри", "взгляд", "внимание" и подобных может быть эффективным способом заставить собаку обратить на вас внимание.

"Это становится значимым, поскольку обычно предполагает лакомства, вовлеченность и командную работу. При регулярном применении взгляд может стать почти автоматическим, особенно когда есть отвлекающие факторы", – заявила кинолог.

Папа/мама дома

Многие собаки быстро усваивают фразы, означающие возвращение любимого человека домой. Немало питомцев умеют реагировать ещё до того, как откроются двери, просто услышав звук машины или шаги на лестнице.

Мяч

Слова, связанные с игрой – "апорт", "мяч", "игрушка" – вызывают у собак настоящий ажиотаж. Они предвещают позитивные события: движение, эмоциональное взаимодействие с хозяином и физическую нагрузку.

Хороший мальчик/девочка

Собака не понимает слова буквально, но в данном случае сильнее всего реагирует на интонацию. "Собаки могут не воспринимать эту фразу так эмоционально, как люди, но они точно усваивают: когда люди говорят это таким голосом – происходят хорошие вещи. Здесь тон имеет большое значение", – пояснила эксперт.

Поездка

Слова типа "поедем", "ехать", "машина" для одних животных будут означать приключение и новые запахи, для других – тревогу и ассоциацию с ветеринаром. Реакция зависит от того, куда четвероногого обычно возят.

Ванна

Даже если ваша собака не любит купаться, это слово она распознает мгновенно. Оно прекрасно привлекает ее внимание.

"Некоторые собаки слышат слово "ванна" и думают: лучший день в мире. Другие реагируют немного иначе, но в любом случае они научились связывать это слово с чем-то важным, что вот-вот произойдет", – заявила Бассетт.

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