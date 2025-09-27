Названы три породы собак, которые сложнее всего дрессировать

Хотя каждая собака имеет свой собственный тип характера, есть некоторые породы, которые имеют склонность к непослушанию. Если у вас никогда раньше не было собаки, это может стать для вас серьезной проблемой.

Специалист по поведению собак Уилл Атертон предложил свои экспертные советы по некоторым самым сложным для дрессировки породам, что может пригодиться, если вы планируете завести собаку, пишет Express.

Сибирский хаски

"Я всегда вздыхаю, когда осознаю, что буду работать с сибирским хаски", – признался Уилл. Он описал темперамент сибирского хаски как "ужасный", признав, что дрессировка этой породы является "сложной".

"Сибирские хаски почти как кошки; у них очень мало желания угодить своему хозяину. Они знают, чего хотят, и все, о чем они заботятся, это получить то, что хотят [без выполнения приказов]", - пояснил эксперт.

Эти собаки являются "невероятно энергичными", выдержать их темперамент очень трудно. А еще, говорит эксперт, они невероятно драматичны.

Смеси пуделей

Второй тип собак, которых Уилл не любит дрессировать, это – смешанные породы: кокапу, кавапу, и все остальное".

"Я считаю, что люди, которые тяготеют к этим породам, склонны допускать одну из самых больших ошибок в дрессировке – гуманизировать собак, что может создать огромные проблемы", – отметил он.

Кавказская овчарка

Третья порода собак, которую Уилл не любит дрессировать, — это кавказская овчарка или среднеазиатская овчарка.

"К счастью, они невероятно редки, поэтому мне самому пришлось работать лишь с несколькими из них", – сказал эксперт.

Уилл объяснил, что он "нервничает" из-за работы с ними, потому что они "больше всего его пугают". Эти собаки могут демонстрировать агрессивное и насильственное поведение, и очень мало кто может с ними справиться.

