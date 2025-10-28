Названы тренды дизайна интерьера, которые могут стоить вам сна

На этой неделе часы перевели назад, но если вы чувствуете, что просыпаетесь истощенными, возможно, дело не в переходе на зимнее время. Если вам трудно просыпаться, и вы не чувствуете себя бодрыми после ночного сна, то это может быть виной вашего интерьера.

Видео дня

Врач Дебора Ли, эксперт по здоровью и сну, поделилась некоторыми популярными вариантами дизайна интерьера, которые на самом деле могут мешать вашему сну, пишет Express.

Такие вещи, как неправильные цвета, переполненные пространства или даже материал изголовья кровати, могут вызывать проблемы с вашим хорошим сном, объясняет она. При этом одной из самых распространенных тенденций дизайна интерьера этого сезона является насыщенность цветов.

Выбор отделки спальни мрачными, темными цветами от стен до потолка может нарушить ваш сон.

"Хотя темная палитра может показаться ограничительной, чрезмерно насыщенные схемы с низким коэффициентом отражения способны сделать вечернее освещение еще более резким, побуждая людей использовать яркие лампы и экраны для компенсации, а именно этого мы хотим избежать", – сказала эксперт.

Вместо этого сохраняйте глубокие тона на одной или двух поверхностях и балансируйте их теплым белым, низкобликовым многослойным освещением, а также выберите матовое покрытие, чтобы уменьшить резкие блики.

Еще один модный дизайнерский выбор касается освещения. Голые, открытые лампочки являются популярным выбором из-за их современного и индустриального вида, но они могут стать катастрофой для вашего хорошего сна.

"Подвески с голыми нитями и скульптурные абажуры прекрасно выглядят в социальных сетях, но часто излучают холодный, высокоинтенсивный свет, который подавляет мелатонин за час до сна", - пояснила врач.

Вместо этого используйте теплые лампы с температурой 2700K или ниже ночью и устанавливайте диммеры. Направляйте свет вниз или на стены, чтобы избежать прямого блика от кровати на уровне глаз.

Материалы, которые вы используете в своей спальне, также могут вызывать проблемы. Хотя такие вещи, как изголовье кровати и стулья из букле, тяжелые шерстяные ковры и многослойные шторы, могут быть красивыми, они также накапливают пыль и грязь. Эта пыль может раздражать ваши дыхательные пути и мешать сну.

Также если спальня является также и вашим офисом, это может затруднить полноценный ночной сон. Интегрированные письменные столы и открытые вешалки для одежды выглядят просторными, но рабочие сигналы и видимые списки дел вызывают бодрствование и гормоны стресса. Держите свой офис подальше от спальни и физически отделите работу от сна.

Ее последний совет – игнорируйте максималистский тренд в вашей спальне. Стены-галереи, кучи подушек, одеял и безделушек выглядят мило, но беспорядок может заставить ваш мозг сосредоточиться на неправильных вещах. Вместо этого старайтесь держать свои спальни свободными от беспорядка и смелых узоров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему стоит спать в носках.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.