Названы семь причин, почему вам, возможно, не стоит заводить собаку

Появление собаки в вашей жизни — это не просто выбор правильной породы, это –годы заботы и самопожертвования. От влияния на ваш ежедневный распорядок до финансовых, эмоциональных и практических требований, связанных с этим, вы, как владелец, сталкиваетесь с грузом ответственности за еще одно существо.

Видео дня

Вот семь причин, почему владение собакой может быть неправильным выбором и почему вы на самом деле можете быть таким владельцем, как вы себе представляете, пишет OBOZ.UA.

Щенячья депрессия

Многие люди представляют, что щенок дома принесет только бесконечные объятия и радость. Но на самом деле, щенки требуют бессонных ночей и постоянного внимания, что может быстро дать о себе знать, утверждают эксперты по уходу за животными.

12-летнее обязательство

Еще один аспект владения собакой – это долгосрочные обязательства. Исследования показывают, что собака в среднем живет около 12 лет (в зависимости от породы и размера).

Эта долговременная ответственность будет формировать ваш распорядок дня, ваш дом и даже ваш образ жизни в течение более десятилетия. Если вы не готовы последовательно адаптироваться, вам, вероятно, не стоит заводить собаку.

Вечный малыш

Они могут быть шумными, раздражающими и невероятно раздражающими – это вполне сопоставимо с тем, как привести домой вечно трехлетнего ребенка. Вам понадобятся терпение, любознательность, ответственность и бесконечная чаша сострадания.

У вас нет сада

Собакам не нужен сад, чтобы оставаться активными и стимулированными, но нельзя отрицать, что гораздо легче выпускать их в сад, будь то для пользования туалетом или для игры. В зависимости от вашей породы, большинству собак нужны одна-две прогулки в день, с минимальной продолжительностью активности 30 минут. Даже имея задний двор, вам все равно нужно принимать меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность вашей собаки.

800+ часов уборки в год

Собаки могут создавать много лишнего беспорядка в доме, поэтому, если вы любите сияющую чистоту дома, лучше избегать животных.

Тревога разлуки

Кинологи также признали, что каждая четвертая или шестая собака может иметь тревогу разлуки. Так же, как и реактивность, эта поведенческая проблема может негативно влиять на самочувствие человека.

У вас маленькие дети

Не стоит заводить собаку, если воспитание маленьких детей кажется вам трудным. Собака — это, по сути, еще один ребенок в доме, который требует внимания, дрессировки и заботы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему собаки любят показывать живот.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.