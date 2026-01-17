Почему собаки так любят 'щеголять' животом: неожиданные причина

Кинологи объяснили пять главных причин, почему собака может щеголять своим животом, после того, как одна из владельцев поделилась обеспокоенностью по поводу такого поведения.

Так, женщина рассказала в своем посте на Reddit, что ее щенок, которого она недавно приобрела, в любой необычной ситуации сразу же переворачивается на спину и показывает свой живот.

По словам экспертов по уходу за домашними животными, существует пять распространенных причин, почему собаки показывают живот, и все они являются положительными признаками крепкой связи.

Итак, ваш любимец может вести себя так, если:

Любит вас и доверяет вам.

Уважает вас и хочет это показать.

Наслаждается поглаживанием живота.

Пытается остыть.

Чувствует себя в безопасности.

"Счастливые собаки, которые показывают вам свой живот, когда вы возвращаетесь домой, возможно, делают все возможное, чтобы дать вам понять, что они вас обожают. Все их тело расслаблено, и они находятся в покорной позе, ожидая ласки", – комментируют специалисты.

Животы собак также особенно чувствительны, и им трудно до них добраться самостоятельно, поэтому потирание живота приятно и является признаком доверия. В теплую погоду переворачивание на спину также может помочь им остыть, поскольку на животе меньше шерсти.

В конце концов, эксперты отмечают, что уверенные в себе взрослые собаки часто переворачиваются на спину в привычных местах – таких как диваны или кровати – когда они полностью расслаблены и чувствуют себя комфортно.

