Почему собаки так любят "щеголять" животом: неожиданные причина
Кинологи объяснили пять главных причин, почему собака может щеголять своим животом, после того, как одна из владельцев поделилась обеспокоенностью по поводу такого поведения.
Так, женщина рассказала в своем посте на Reddit, что ее щенок, которого она недавно приобрела, в любой необычной ситуации сразу же переворачивается на спину и показывает свой живот.
По словам экспертов по уходу за домашними животными, существует пять распространенных причин, почему собаки показывают живот, и все они являются положительными признаками крепкой связи.
Итак, ваш любимец может вести себя так, если:
- Любит вас и доверяет вам.
- Уважает вас и хочет это показать.
- Наслаждается поглаживанием живота.
- Пытается остыть.
- Чувствует себя в безопасности.
"Счастливые собаки, которые показывают вам свой живот, когда вы возвращаетесь домой, возможно, делают все возможное, чтобы дать вам понять, что они вас обожают. Все их тело расслаблено, и они находятся в покорной позе, ожидая ласки", – комментируют специалисты.
Животы собак также особенно чувствительны, и им трудно до них добраться самостоятельно, поэтому потирание живота приятно и является признаком доверия. В теплую погоду переворачивание на спину также может помочь им остыть, поскольку на животе меньше шерсти.
В конце концов, эксперты отмечают, что уверенные в себе взрослые собаки часто переворачиваются на спину в привычных местах – таких как диваны или кровати – когда они полностью расслаблены и чувствуют себя комфортно.
