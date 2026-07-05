Названы четыре знака зодиака, которые переживут кардинальные изменения в июле 2026 года

4 июля 2026 года стало астрологически самым взрывоопасным днём года благодаря идеальному соединению Марса и Урана в Близнецах. Из-за непредсказуемой, изменчивой энергии может случиться что угодно. Все будут на грани.

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Эта долгожданная энергия Марса и Урана обещает феерические перемены и события для четырёх знаков зодиака, пишет OBOZ.UA.

Близнецы

Близнецы, подумайте дважды, прежде чем вносить кардинальные изменения в свою внешность. Марс-Уран встряхивает ваш первый дом индивидуальности, идентичности и внешности. Сильное желание радикально изменить свой облик возникает из ниоткуда. Марс-Уран может воспользоваться вашей скукой, вместо того чтобы подпитываться неожиданным всплеском смелости. Если вы не будете осторожны, то можете за долю секунды принять решение, которое будет противоречить вашей эстетике и стилю. К счастью, некоторые решения можно изменить.

Стрелец

Партнерство не такое, как вы себе представляли, Стрельцы. Непредвиденные сбои возникают, когда Марс-Уран прорывается в ваш седьмой дом брака, контрактов и обязательств. Возможно, до этого момента вы чувствовали себя уверенно в отношениях. Марс-Уран может повлиять на романтическую связь или рабочие отношения. Может быть трудно оценить, какая договоренность может пойти наперекосяк, поскольку никаких тревожных сигналов могло и не быть.

Дева

План А и план Б, возможно, провалились, но план В неожиданно появляется, когда Марс-Уран активирует ваш десятый дом карьеры, успеха и наследия. До этого момента вы, возможно, были неуверенны в своем карьерном пути. Возможно, вы пережили много перемен в отрасли или пробовали разные должности, чтобы найти подходящую. Также возможно, что ваши начинания, амбиции и цели привели к неожиданным результатам, которые не входили в ваше профессиональное видение.

Рыбы

Ваш внутренний мир взрывается, Рыбы, поскольку Марс-Уран воздействует на ваш четвёртый дом — дом, семью и фундамент. Эта энергия может проявиться несколькими способами. Недавние ремонтные работы в доме могут неожиданно иметь обратный эффект, поэтому держите подрядчика наготове. Потенциальные новые начинания могут принять непредсказуемый оборот, например, вам могут отказать в аренде или покупке нового дома. Также возможно, что в вашей семье может разразиться хаос. Ваши родители или братья и сёстры могут вызвать у вас разочарование; ваши дети, партнёр или соседи по комнате также могут раскрыть в вас неизвестную сторону. Независимо от того, что произойдёт, эта энергия Марса-Урана приносит беспокойство в ваш внутренний мир.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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