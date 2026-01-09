Названа самая большая ошибка в уборке дома, которая может стоить вам дорогих вещей

Многие имеют свои любимые способы уборки, используя чистящие средства, которые им лучше всего подходят. Но одна уборщица утверждает, что большинство людей на самом деле неэффективно очищают различные предметы в своем доме или квартире.

Эксперт по клинингу Гарриет, которая больше известна тысячам своих подписчиков под ником "cleanslateleics", часто делится в TikTok своими лучшими советами и хитростями относительно того, как поддерживать чистоту дома.

По ее словам, люди обычно не читают инструкции к своим чистящим средствам, из-за чего многие неправильно их используют, что может привести к тому, что они не будут работать так хорошо, как вы могли бы подумать.

В качестве примера эксперт привела чистку той же раковины. Уборщица показала, как использует щетку для посуды, чтобы тщательно очистить раковину, убедившись, что она заходит в каждый уголок крана и раковины, чтобы очистить их.

Она объяснила, что чистящее средство следует распылить вокруг области, которую вы хотите очистить, а затем оставить на время, указанное на бутылке.

Затем она потерла поверхность антибактериальной жидкостью, чтобы завершить процесс, прежде чем высушить ее.

В комментариях пользователи отметили, что они, действительно, редко читают инструкции для чистящих средств, так как считают, что и так знают, как ими пользоваться.

