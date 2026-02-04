Назван самый трендовый цвет этой весны: он сделает вас непревзойденной

Весна 2026 года придет с цветом, который вызывает реакцию с первого взгляда. Это не пастельный, не классический и не является безопасным выбором. Это оттенок, который существует где-то посередине, но при этом выделяется больше всего остального.

В моде, где в последние годы на первом плане были спокойствие, минимализм и сдержанная роскошь, сейчас открывается пространство для чего-то более смелого, яркого и определенно современного. В мире моды даже есть название для этого желто-зеленого оттенка: шартрез, пишет OBOZ.UA.

Цвет весны 2026 года

Весенние цветовые тренды обычно предсказуемы. Более светлые тона, цветочные узоры, мягкие переходы.

2026 год сознательно отходит от этого. Вместо безопасного выбора на первый план выходит оттенок, который сочетает желтый и зеленый в интенсивном, почти электрическом сочетании.

Шартрез – это не компромисс, а сочетание двух энергий. Он имеет теплоту желтого и резкость зеленого, и результатом является визуально сильный тон, который меняется в зависимости от освещения, материалов и комбинаций.

Этот оттенок не хочет быть фоном. Он не выступает нейтральной основой, а скорее центральным элементом внешнего вида. Именно поэтому он появляется в коллекциях таким образом, что привлекает внимание – в пальто, платьях, костюмах, а также в небольших, но продуманных акцентах.

