Названы самые опасные виды мяса, от которых нужно отказаться, но все их едят: топ-3

Мясо – сытный продукт, который любят все и который может быть основой для приготовления котлет, отбивных, шашлыка, колбасы, салатов. Но, очень важно знать, что не все мясо является максимально полезным.

Какой вид мяса рекомендуется ограничивать или избегать ежедневно из-за его потенциального негативного влияния на здоровье, рассказали в Marca.

Обработанное мясо

Обработанное мясо, такое как колбасы, бекон, ветчина и нарезка, являются одними из самых нерекомендованных экспертами. Этот вид продукта надо избегать и употреблять его как можно меньше. Эти продукты, как правило, содержат высокий уровень натрия, консервантов и химических добавок, которые могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета.

Красное мясо

Чрезмерное потребление красного мяса, например говядины, свинины и баранины, также опасно. Хотя это мясо может быть частью сбалансированной диеты в умеренных количествах, исследования связывают высокое потребление с повышенным риском хронических заболеваний, включая болезни сердца.

Рекомендуется ограничить потребление несколькими разами в неделю и выбирать нежирные куски красного мяса

Мясо с высоким содержанием жира

Мясо, которое содержит высокий уровень насыщенного жира, например, некоторые жирные куски свинины или говядины (например, ребра или брюшко), следует потреблять в умеренных количествах. Насыщенные жиры могут повышать уровень ЛПНП ("плохого") холестерина в крови, таким образом увеличивая риск сердечных заболеваний.

