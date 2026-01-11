Назван продукт, который лучше всего снижает уровень холестерина

Один из лучших способов поддерживать здоровый уровень холестерина – это сбалансированный образ жизни и здоровое питание.

Издание Express решило спросить нескольких экспертов и врачей, какие продукты лучше всего снижают уровень холестерина, – и все они сошлись на одном конкретном продукте: овсянке.

Овес – замечательный основной продукт, содержащий растворимую клетчатку бета-глюкан, которая является ключевой для снижения уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). ЛПНП – это "плохой" холестерин, который транспортирует холестерин, жиры и белки в крови. Другой формой холестерина являются липопротеины высокой плотности (ЛПВП), которые иногда называют "хорошим" холестерином, поскольку они транспортируют избыток холестерина из тканей организма обратно в печень для выведения.

Доктор Навид Асиф, семейный врач Лондонской общей практики, объяснил, что холестерин – это "воскообразное, жироподобное вещество, присутствующее в каждой клетке тела" и "необходимое для выработки гормонов, витамина D и соединений, способствующих пищеварению". Однако слишком много "плохого" холестерина может привести к накоплению бляшек в артериях и другим проблемам со здоровьем, таким как атеросклероз.

Повышенный уровень холестерина может значительно увеличить риск сердечных заболеваний, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Чрезмерное накопление холестерина ЛПНП в артериях может вызвать атеросклероз – состояние, характеризующееся затвердением и сужением артерий, что ограничивает кровоток. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как инфаркты и инсульты.

Регулярная физическая активность, поддержание здорового веса, ограничение употребления алкоголя и отказ от курения, если вы курите, – все это может помочь снизить повышенный уровень холестерина, но изменения в вашем рационе часто является самым простым первым шагом.

По словам врачей, "традиционным советом" для снижения уровня холестерина является соблюдение средиземноморской диеты, которая в значительной степени сосредоточена на фруктах и овощах, небольшом количестве красного мяса, курицы и жирной рыбы, а также оливковом масле вместо сливочного масла или топленого масла дхи.

