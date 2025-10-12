УкраїнськаУКР
русскийРУС

Назван необычный признак того, что ваша собака любит вас

Алеся Заец
Новости. Общество
1 минута
384
Назван необычный признак того, что ваша собака любит вас

Хотя мы не можем слышать мысли наших собак, но зато имеем возможность наблюдать за языком их тела, чтобы лучше понять, о чем они думают.

Видео дня

Эксперты говорят, что есть четкий признак того, что ваша собака любит вас, чувствует себя с вами комфортно. Кстати, это проявление любви проявляется именно во сне, пишет Express.

Так, в соцсетях давно уже стал популярным сленговый термин "млем". Им окрестили ситуацию, когда собака или другое животное выдвигает язык, чтобы облизать губы, нос или рот, и это можно наблюдать даже когда они спят.

Поэтому, по словам специалистов, если вы заметили тот самый "млем" у вашего спящего домашнего любимца, это "самая большая честь", которую ваша собака может вам когда-либо выразить, поскольку это доказывает, как сильно она вас любит.

Конечно, есть и другие признаки того, что ваш четвероногий друг вас любит: расслабленный зрительный контакт, виляние хвостом, лежание рядом с вами, взволнованные приветствия и многочисленные облизывания.

Также если ваша собака может расслабиться рядом с вами, это точно означает, что вы делаете все правильно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему собаке всегда нужно мыть лапы зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.