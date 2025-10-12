Назван необычный признак того, что ваша собака любит вас

Хотя мы не можем слышать мысли наших собак, но зато имеем возможность наблюдать за языком их тела, чтобы лучше понять, о чем они думают.

Эксперты говорят, что есть четкий признак того, что ваша собака любит вас, чувствует себя с вами комфортно. Кстати, это проявление любви проявляется именно во сне, пишет Express.

Так, в соцсетях давно уже стал популярным сленговый термин "млем". Им окрестили ситуацию, когда собака или другое животное выдвигает язык, чтобы облизать губы, нос или рот, и это можно наблюдать даже когда они спят.

Поэтому, по словам специалистов, если вы заметили тот самый "млем" у вашего спящего домашнего любимца, это "самая большая честь", которую ваша собака может вам когда-либо выразить, поскольку это доказывает, как сильно она вас любит.

Конечно, есть и другие признаки того, что ваш четвероногий друг вас любит: расслабленный зрительный контакт, виляние хвостом, лежание рядом с вами, взволнованные приветствия и многочисленные облизывания.

Также если ваша собака может расслабиться рядом с вами, это точно означает, что вы делаете все правильно.

