Почему собаке всегда надо мыть лапы зимой: топ-7 опасностей в холодное время года

Ведущий эксперт по здоровью домашних животных предупредила владельцев об опасностях, с которыми сталкиваются собаки во время прогулок при низких температурах.

Так, Эмили Бордман, диетолог и ветеринарный консультант отметила, что от гололеда до токсичных веществ, зима приносит множество скрытых опасностей для собак. Однако, соблюдая несколько простых мер предосторожности, владельцы могут обеспечить безопасность своего любимца во время прогулок, пишет Express.

Семь опасностей зимой, на которые владельцам следует обратить внимание

Каменная соль из дорожных посыпок

Каменная соль – смесь соли и песка – используется для удаления льда с дорог в холодные месяцы, но представляет угрозу отравления для домашних животных, которые склонны слизывать ее с лап, возвращаясь домой. Небольшое количество соли может быть чрезвычайно опасным для домашних животных, поскольку она вызывает высокую концентрацию натрия в крови, что приводит к жажде, рвоте и вялости, а в тяжелых случаях – к судорогам и повреждению почек. Если собака проглотила каменную соль, важно обратиться к ветеринару.

Гипотермия

С наступлением холодов и падением температуры собаки испытывают последствия так же сильно, как и люди. Некоторые собаки имеют густую шерсть, которая позволяет им без особых проблем регулировать температуру тела даже в самые холодные зимние дни. Однако меньшие породы, такие как джек-рассел или такса, гораздо более подвержены переохлаждению. Собаки будут заметно демонстрировать свой стресс в холодную погоду, поэтому есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание у вашей собаки, что ей нужна помощь.

Температура собаки должна быть около 38-39 градусов, поэтому использование термометра для домашних животных может помочь отслеживать, как собаки переживают холодную зиму.

Замерзшие водоемы

Собаки часто бегут впереди своих хозяев на прогулках и наслаждаются плесканием в реках. Одна из потенциальных опасностей, на которую владельцы должны обращать внимание, – это лед, который замерзает над водоемом. Хотя иногда кажется, что водоем может выдерживать вес, часто это неправда, и существует реальная опасность того, что ваши любимцы окажутся в ледяной ловушке.

Яд для крыс и мышей

Крысы и мыши чаще заходят в дома зимой, чтобы убежать от холода, а это значит, что существует повышенная вероятность отравления. Собаки часто ошибочно съедают эти яды, предназначенные для решения проблемы заражения.

Признаками того, что собака проглотила крысиный яд, обычно является кровотечение, поскольку кровь не сможет должным образом свернуться. Часто кровотечение идет из верхней части рта, из десен или носа, но оно также может проявляться в моче или кале, поэтому стоит проверить, если вы подозреваете, что ваша собака съела яд.

Артрит

Многие собаки страдают от проблем с суставами с возрастом, и, как и у людей, артрит может стать более серьезной проблемой, если погода холоднее. Это состояние вызывает воспаление суставов, из-за чего многие собаки испытывают скованность, дискомфорт и не могут нормально двигаться.

Увеличение веса зимой

Собаки, как и люди, склонны к увеличению веса зимой из-за непогоды и недостатка дневного света. Многие владельцы могут просто открыть дверь для своей собаки, чтобы она побродила на заднем дворе, вместо того, чтобы выгуливать ее по парку или местному лесу. Это, скорее всего, приведет к тому, что они наберут несколько лишних килограммов жира. Продолжительность жизни собаки может существенно зависеть от ее веса, и домашние любимцы будут страдать от диабета и сердечных заболеваний так же, как и люди.

Антифриз

Одной из самых опасных скрытых опасностей зимы является антифриз, который обычно используется в двигателях автомобилей, средствах для борьбы с обледенением и жидкостях для омывания окон.

Антифриз содержит этиленгликоль, высокотоксичное вещество, которое может вызвать серьезное заболевание или даже смерть у домашних животных при попадании внутрь.

