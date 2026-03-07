Назвали 'Славик': Украина разрабатывает аналог разведдрона Mavic

Украинская компания Vyriy разрабатывает отечественный аналог разведдрона-квадрокоптера DJI Mavic. Новый проект дрона получил название "Славик".

Об этом заявил гендиректор компании Алексей Бабенко, чьи слова цитирует "Милитарный". Первая версия коптера уже проходит системные и полетные тесты.

Украинская замена "Мавика"

Конструктор объяснил, сейчас дрон уже летает и может проводить видеосъемку. Он имеет пульт, похожий на дрон DJI Matrice 4, похожее программное обеспечение как у модели Mavic, и стабилизацию камеры.

"Он уже сам зависает, зумится... В принципе, все функции есть, и он уже имеет хороший вид", — добавил директор Vyriy.

Дрон уже почти готов, и вскоре он начнет боевые испытания. После этого планируют публичную презентацию и старт производства. На дроне также будет ориентирование по маякам, чтобы он не потерял связь во время работы РЭБ и мог вернуться к владельцу, что не умеет китайский оригинал

"На нем будет летать проще, чем на DJI", — добавил Бабенко.

В дальнейшем "Славик" получит возможность захвата и сопровождения цели. Цена за версию дрона для дневных полетов предварительно составит 4 – 4,5 тыс., а за версию с тепловизором — на 500 – 1000 долл дороже. Если тепловизионная версия конкурентна с Mavic, то дневная немного дороже китайского дрона. Главное преимущество аппарата — время полета до двух часов.

"Пока получается где-то 1,5 часа, но мы еще ничего не оптимизировали, поэтому, я думаю, получится 2 часа. А 2 часа полета — это примерно вчетверо больше, чем время полета Mavic", — объяснил Бабенко.

Он пояснил, что оператор Mavic из-за ограниченного времени находится на позициях пехотинцев и является приоритетной целью для врага. "Славик" должен исправить это, позволяя оператору быть дальше от линии фронта. На дроне также установлены планки для полезной нагрузки, в частности сбросов и ретранслятора. Дальность связи тестировали на 50 км в полигонных условиях, а на фронте — до 30 км.

Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украина и Нидерланды 28 февраля договорились "привлекать дополнительные ресурсы" для продолжения и масштабирования проекта "Линия дронов", направленного на поддержку подразделений ВСУ. Договоренность была достигнута во время визита вице-премьера, министра обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз–Зегериус в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в рамках "Линии дронов" в Великобритании начал работать первый украинский оборонный завод – производственный комплекс компании Ukrspecsystems, беспилотники которого украинские бойцы ранее успешно испытали на поле боя.

