Считался пропавшим без вести: в боях на Харьковщине погиб стрелок из Кривого Рога. Фото

Каждый день Украина теряет своих героев в войне с Россией. В Харьковской области два года назад погиб житель Кривого Рога Игорь Парасюк, которого ранее считали пропавшим без вести.

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Об этом сообщает местный телеканал "Первый Городской". Жизнь защитника оборвалась в июне два года назад.

Что известно о погибшем

Сообщается, что до войны Парасюк работал металлургом на заводе "АрселорМиттал Кривой Рог", а в 2023 году поступил на военную службу, где получил должность пулеметчика.

Коллеги вспоминают, что погибший при жизни был очень общительным и весьма трудолюбивым.

"Общительный, легко идущий на контакт, он был душой компании: шуткой или добрым словом Игорь мог в мгновение ока разрядить обстановку, настроить на позитивный лад тех, кто работал рядом", – сказал его коллега Денис Волосенко.

Однако в июне 2024 года Парасюк погиб возле села Степная Новоселовка в Купянском районе Харьковской области. Кроме того, сообщается, что его долгое время считали пропавшим без вести.

Напомним, в Курской области России при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Денис Манжалий. Сердце мужественного украинского воина остановилось 17 декабря 2024 года.

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Максим Куцмида. Мужественный воин 30 октября 2025 года отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

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