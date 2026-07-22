Навсегда 25 лет: на войне погиб защитник из Черниговской области Юрий Кобзуненко. Фото
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Защищая Украину, погиб молодой военнослужащий Юрий Кобзуненко из Черниговской области. Выпускник лицея с усиленной военно-физической подготовкой, он без колебаний встал на защиту Украины, когда Россия начала полномасштабное вторжение.
Герой ушел в вечность в возрасте 25 лет. О потере сообщили в Черниговском лицее с усиленной военно-физической подготовкой, который окончил Юрий.
Что известно о Герое
Искренний, добрый, целеустремленный... Так в Черниговском лицее с усиленной военно-физической подготовкой вспоминают своего выпускника Юрия Кобзуненко.
"В его глазах всегда горела жажда знаний, а сердце было полно любви к жизни, справедливости и родной земле. Для своих одноклассников он был надежным другом, для учителей – примерным и прилежным учеником, на которого всегда можно было положиться", – говорится в сообщении.
Юрий родился 29 марта 2001 года. Жил в Нежине.
В 2019 году окончил Черниговский лицей с профессионально-техническим уклоном. А после начала полномасштабного вторжения молодой нежинец вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
"Он сделал самый высокий выбор настоящего патриота – с оружием в руках отстаивать наше право жить под свободным украинским небом", – говорят в лицее.
24 мая этого года Юрий Кобзуненко погиб в бою с врагом.
А 21 июля с Героем простились в родном городе.
"Улицы Нежина в очередной раз окутала тишина прощания. В этот день мы склонили головы в скорби, провожая в последний путь нашего Героя – Юрия Владиславовича Кобзуненко. В этой тишине – слёзы родных и невыразимая боль. Защитнику было всего 25... Впереди должна была быть целая жизнь, полная мечтаний, радости и счастливых моментов. Но он отдал её, защищая Украину и каждого из нас", – отметили в Нежинском городском совете.
Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской области погиб защитник из Черниговской области. В начале полномасштабной войны Богдан Кириенко защищал Чернобыльскую АЭС, попал в плен и вернулся домой в ноябре 2022 года. После восстановления Богдан вновь вступил в ряды Сил обороны, 12 июля он принял свой последний бой, ценой собственной жизни спас сослуживцев.
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