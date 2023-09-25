'Наволоч' і 'наволочка': два украинских слова, которые никогда не нужно путать

Мы часто путаем подобные слова, имеющие кардинально разное значение. Например, "наволоч" и "наволочка". Наволочку мы одеваем на подушку, а "наволочью" можно назвать российских оккупантов, которые обстреляли Одессу.

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко советует обогащать словарный запас. Он объяснил, как называют чехол, который одевают на подушку, и является ли популярное слово "наволочка" суржиком.

Чехол из ткани, который одевают на подушку, называют "наволочкой". Языковед подчеркнул, что это слово – не суржик и не калька с русского, однако можно также сказать "наволока".

Обратить внимание следует и на ударения. Правильно говорить не "пОдушка", а "подУшка" – ударение на второй слог. А слово "постель" имеет двойной ударение.

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"Наволоччю" же называют подлых, ничтожных, вредных для общества людей.

К примеру:

Більшовицькі наволочі забрали у селян останнє зерно.

Біля вокзалу збирається всяка наволоч, вчора в Олени гаманець поцупили.

Іван не мав жодного бажання говорити з цією наволоччю, тому одразу відвернувся.

Хотя это слово и пренебрежительно-ругательное, его употребляли даже признанные классики литературы: "Ой, боюся я за свою дочку. Там же збирається всякий народ, усяка наволоч" (Нечуй-Левицький).

Надевая постельное белье, мы иногда по невнимательности делаем это "шиворот-навыворот". OBOZREVATEL рассказывал, как правильно перевести это выражение на украинский.

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