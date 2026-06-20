«Навеки 35»: на войне погиб Герой из Мирнограда, служивший по контракту. Фото

Мирноград потерял своего земляка Дмитрия Илющенко, который служил в рядах Вооруженных сил Украины по контракту. Военнослужащий погиб 28 августа 2024 года. Ему было 35 лет.

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Об этой утрате сообщила Мирноградская городская военная администрация на своей официальной странице в Facebook. В сообщении отмечается, что Дмитрий Илющенко родился 11 марта 1989 года и проходил службу в воинской части А8525.

Также в общине выразили соболезнования родным и близким погибшего воина.

Дмитрий Илющенко проходил военную службу по контракту в составе Вооруженных сил Украины. Как отметили в Мирноградской городской военной администрации, до последнего вздоха он оставался верным военной присяге и мужественно выполнял свой долг перед государством.

"Светлая память о Дмитрии навсегда останется в сердцах родных, близких, сослуживцев и всех, кто знал и уважал его. Искренние соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава Герою Украины!" – говорится в сообщении администрации.

Последний путь

Жизнь украинского защитника оборвалась в Запорожье 28 августа 2024 года. После этого воина проводили в последний путь и похоронили в поселке Дмитровка Днепропетровской области.

В сообщении местных властей подчеркнули, что память о Дмитрии Илющенко сохранится среди родных, друзей, соратников и всех, кто его знал. Для общины Мирнограда эта утрата стала ещё одним болезненным напоминанием о цене, которую Украина платит в борьбе за свою независимость.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь отважного защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

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