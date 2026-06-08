Навеки 26: на фронте погиб молодой сержант из Ривненской области Владимир Пилипей. Фото
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На щите возвращается с войны домой молодой защитник из Ривненской области Владимир Пилипей. Жизнь воина 5 июня оборвал вражеский артиллерийский обстрел.
Герою навсегда останется 26 лет. О потере рассказали в Гощанском поселковом совете.
Что известно о Герое
Об очередной невосполнимой утрате в Гощанской громаде сообщили 7 июня.
"5 июня вражеская пуля оборвала жизнь нашего земляка, жителя села Пустомыты, Владимира Николаевича Пилипея. Сержант, старший наводчик 1-го артиллерийского взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погиб в Днепропетровской области в результате вражеского артиллерийского обстрела", – отметили там.
Жизнь защитника оборвалась в возрасте 26 лет.
"Молодой, перспективный, упорный. Ему бы еще жить и жить ... Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Вечная память и вечная слава Герою! Не простим", – отметили в общине.
Информацию о встрече погибшего воина и чин захоронения там сообщат дополнительно.
Как рассказывал OBOZ.UA, на Харьковщине погиб полицейский взрывотехник с Волыни Виктор Масюк. Он прошел Косово, АТО и ООС. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, во время попадания вражеского БПЛА. Вместе с ним в экипаже были еще трое волынских коллег, которые получили ранения.
Также на войне погиб молодой капитан из Винницкой области. Александру Любарцу было всего 23 года.
В День журналиста 6 июня стало известно, что в боях за Украину погиб совладелец издания "Родной край" с Полтавщины Анатолий Дементий.
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