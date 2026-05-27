Навеки 25: на войне погиб Герой из Прикарпатья. Фото

На войне погиб военнослужащий из села Лесной Хлебичин Ивано-Франковской области Валентин Петришак. Защитнику Украины было 25 лет. Он погиб 30 января 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Вишневое Синельниковского района Днепропетровской области.

Видео дня

О гибели воина сообщила Отинийская поселковая территориальная община на своей странице в Facebook. В общине отметили, что младший сержант Валентин Петришак мужественно выполнял воинский долг и защищал свободу и независимость Украины.

В сообщении говорится: "В скорби склоняем головы перед светлой памятью Героя, который отдал свою жизнь за родную землю, мир и будущее нашего государства".

Валентин Петришак родился 15 февраля 2000 года. Во время мобилизации на особый период его призвали на военную службу 9 октября 2025 года Косовским районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки Ивано-Франковской области.

Он служил командиром 2 десантно-штурмового отделения 2 десантно-штурмового взвода 5 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А2582. В громаде вспоминают, что военный до последнего выполнял свой долг на фронте.

Слова соболезнования

Отинийская громада выразила соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам погибшего защитника. Там подчеркнули, что разделяют боль утраты вместе с семьей воина.

"Вечная память и слава Герою Украины!" – отметили в заметке общины.

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Олег Кубаев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 26 июля 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!