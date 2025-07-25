Эней, Люцифер и Оскар: названы самые экзотические имена, которые выбирали украинцы для детей в 2025 году

В первом полугодии 2025 года, и в целом, и по регионам изменились предпочтения украинских родителей относительно имен своих детей. Так, в тройке лидеров имен для мальчиков оказались Александр, Марк и Тимофей, а для девочек – София, Эмилия, Ева.

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А среди наиболее экзотических имен доминируют античные, в том числе славянские. Об этом свидетельствует статистика самых распространенных и редко употребляемых имен, которую ведет Департамент государственной регистрации Минюста Украины.

Наиболее употребляемые имена

В частности, по данным территориальных органов регистрации актов гражданского состояния, в первом полугодии 2025 года мальчиков чаще всего называли такими именами: Александр, Марк, Тимофей, Матвей, Максим, Артем, Богдан, Дамир, Богдан, Даниил, Дмитрий, Макар.

Самыми популярными именами для девочек стали София, Эмилия, Ева, Милана, Соломия, Виктория, Полина, Анна, Мария, Вероника.

Какие дают имена на Киевщине

В Киевской области популярными женскими именами стали Анастасия, Алиса, Ева, Николь, Мария, Милана, Полина, София и Соломия.

Среди имен для мальчиков доминируют Дамир, Максим, Давид, Тимофей, Матвей, Макар, Марк, Артем, Богдан и Александр.

Наименее употребляемыми именами девочек на Киевщине стали Лукерья, Айсель, Теона, Лекса, Каталия, а мальчиков – Эван, Вогнедар, Иви, Элизар, Елисей, Даромир.

Ситуация на Херсонщине

В департаменте подчеркивают, что не имеют объективной информации из частей временно оккупированных территорий, поэтому предоставляется статистика только из подконтрольных Киеву регионов. В этом аспекте интересна Херсонская область, где статистику делает областной центр, который довольно долго был под оккупацией.

Видимо, именно благодаря пережитой оккупации в Херсоне более других популярны имена, которые всегда были присущи украинцам. Так, среди имен для девочек лидируют Виктория, Эмилия, Ева, Мария, София, Дарья, Милана и Соломия, а среди мальчишеских – Богдан, Давид, Павел и Сергей.

А вот имя Мишель, Мия, Роуз, Яремия, Аделина, Мара и Илария у девочек и Марат, Милен, Даниэль, Максимилиан, Дарий и Асман у мальчиков – наименее употребляемые на Херсонщине.

Другие необычные имена

Среди необычных имен, которыми называли мальчиков в Украине с начала 2025-го, больше других античных – это Арей, Эней, и славянские Аскольд, Зореслави Радомир. Также родители выбирают своим детям имена персонажей из сериалов – Карпо и Лаврин.

Среди наименее употребляемых в целом по Украине – имя Космос, Люцифер и Оскар.

Между тем девочек называют такими редкими именами, как Алиша, Ассоль, Валькирия, Лола, Лукерья, Аврора, Жасмин.

И здесь свой вклад вносит кинематограф, добавляя такие имя, как Лия-Айлин, Эден Росе, Муначимсо Айв и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, и 2024-й не стал исключением, и наряду с традиционными Мариями, Дмитриями, Аннами и Артемами в реестрах появлялись уникальные и необычные имена, как, например, на Херсонщине – Амирхан, Милия, Шамиль, Сумайя, Салман, Аделаида, Элезар и Мунира.

Отметим, что страна-террористка Россия за время полномасштабной войны похитила 19 546 украинских детей. И это только задокументированные случаи. На сегодня еще 17 тысяч несовершеннолетних граждан Украины считаются пропавшими без вести из-за российской агрессии.

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