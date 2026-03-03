NAUDI, 'Украинская бронетехника' и клиника 'Оберіг' подписали меморандум о помощи раненым военным

National Association of Ukrainian Defense Industries, компания-участник "Украинская Бронетехника" и медицинский центр Универсальная клиника "Оберіг" подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на оказание медицинской помощи раненым военнослужащим.

Об этом сообщила пресс-служба NAUDI.

Документ предусматривает организацию лечения защитников, получивших ранения в результате широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, в стационарном отделении клиники. Речь идет о проведении диагностики, оперативных вмешательств, обеспечение лекарственными средствами и послеоперационное сопровождение.

Меморандум также открывает возможности для реализации совместных проектов с привлечением благотворительных, донорских и партнерских организаций на условиях софинансирования. Стороны будут координировать взаимодействие, проводить консультации и информационные мероприятия для расширения поддержки военных.

Генеральный директор медицинского центра "Оберіг" Виктор Рыбчук отметил, что помощь раненым – это проявление ответственности общества перед теми, кто отдал свое здоровье, защищая государство: "Они должны знать, что в тылу есть поддержка и профессиональная медицинская помощь".

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров подчеркнул, что поддержка военных не заканчивается на фронте: "Это обязанность украинского общества - быть рядом и во время службы, и в период восстановления. Реабилитация после сложных ранений, возвращение к полноценной жизни и возможности трудоустройства – чрезвычайно важная составляющая нашей общей ответственности".

Член Президиума NAUDI и генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас отметил, что их компания с первых дней полномасштабного вторжения системно поддерживает Силы обороны – как передачей техники и вооружения, так и благотворительной помощью. Расширение сотрудничества с медицинским учреждением стало логичным шагом в развитии социальной ответственности бизнеса: "Наши военные должны быть уверены, что страна их не оставляет. Даже небольшой вклад способен изменить ситуацию, если он системный".

Для NAUDI эта инициатива является логическим продолжением системной работы по усилению оборонного сектора – не только через развитие производственных возможностей, но и через реальную поддержку людей, которые ежедневно защищают Украину.