В Украине завершен первый этап пилотного исследования по социокультурной адаптации доказательных практик психотерапии – подхода, основанного на международных стандартах и научно подтвержденных методах лечения психических расстройств. Проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали" совместно с Healthy Mind сделали первую системную попытку имплементировать структурированные психотерапевтические протоколы в украинских реалиях с учетом культурного контекста и условий полномасштабной войны.

Видео дня

В рамках пилотного этапа было адаптировано пять доказательных психотерапевтических протоколов для работы с наиболее распространенными запросами: тревожными расстройствами, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), депрессией, аддикциями, а также проблемами функционирования и адаптации. В проекте приняли участие 19 психологов, прошедших специализированное обучение, и 50 клиентов, получивших терапию по новым протоколам.

Одним из ключевых преимуществ доказательных подходов является их эффективность и краткосрочность: в среднем терапия длится 8–12 сессий, тогда как традиционная может растягиваться на годы. Это позволяет помочь значительно большему количеству людей в условиях ограниченных ресурсов системы здравоохранения, а также уменьшит расходы государства на одного пациента. Кроме того, протоколы предусматривают измерение результатов и четкие критерии оценки прогресса, что обеспечивает прозрачность и контроль качества психологической помощи.

Отдельное внимание в рамках исследования уделено работе с военными и ветеранами. Адаптированные протоколы учитывают специфику боевой травмы и позволяют эффективно работать с флешбеками, гиперпильностью, избегающим поведением и моральной травмой. В то же время для гражданского населения они отвечают на вызовы хронического стресса, потерь, принудительной миграции и экономической нестабильности.

По словам директора ОО "Сердце Азовстали" Ксении Суховой, внедрение доказательных практик имеет стратегическое значение для страны.

"Восстановление ментального здоровья — это будущее нашей страны. Поэтому мы сегодня базируемся именно на научном принципе обоснованиях и описаниях тех методик и практик, которые мы внедряем, для того, чтобы их можно было тиражировать и использовать для всей страны. Потому что это национальная безопасность, и это очень важно", — подчеркивает она.

Эксперт Healthy Mind, психолог и психотерапевт Денис Лавриненко подчеркивает, что проект соединил международные подходы с уникальным украинским опытом.

""Сердце Азовстали" имеет невероятный опыт такой работы и является одной из немногих организаций, которая внедряет лучшие международные практики вместе с собственным наработанным опытом в работе с нашими защитниками. Они отзывчивы к потребностям ветеранов и постоянно ищут способы быть еще более эффективными, в частности благодаря такому сотрудничеству", — отмечает эксперт.

Завершение пилотного этапа стало первым шагом к масштабированию программы. Следующим этапом станут клинические исследования, чтобы эти протоколы могли стать основой для формирования современной системы психического здоровья в Украине по европейским стандартам и обеспечить доступ к эффективной психотерапии для миллионов украинцев. Кроме того, "Сердце Азовстали" активно внедряет и адаптирует в Украине методики посттравматического роста для поддержки военных и гражданских, которые столкнулись с психологическими последствиями войны.