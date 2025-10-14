Натуральное 'золотое удобрение': чем подкормить орхидеи осенью, чтобы они 'ожили'

Орхидеи, как правило, являются одними из самых простых комнатных растений, поскольку они часто цветут и не требуют особого ухода, но в октябре им может потребоваться дополнительный источник питательных веществ.

Многие орхидеи начинают цвести осенью, но более короткие дни означают, что меньше света достигает листьев, что может привести к полной остановке роста или опадению цветов. Подкормка орхидей питательными веществами может помочь им получить энергию, необходимую для роста, но важно не перенасытить их в холодное время года, если вы хотите стимулировать цветение, пишет Express.

По словам экспертов, одной из лучших натуральных подкормок для орхидей, которые не перегружают их, являются обычные пищевые отходы.

"Заставить орхидеи обильно цвести и пышно расти несложно. Секрет может крыться в банановой кожуре, которую вы выбрасываете каждый день! Именно так, ничем не примечательная банановая кожура — это как природное "золотое удобрение" для орхидей!" – отметили специалисты.

Как банановая кожура помогает сохранить орхидеи здоровыми?

Банановые кожуры богаты калий, важное питательное вещество для растений, которое помогает развивать крепкие и здоровые цветочные почки.

Калий также способствует образованию большего количества цветов, продлевает их жизнь и способствует значительно более обильному цветению.

Кожура также содержит фосфор, который необходим для поддержания здоровья корней, чтобы они не испытывали стресса в холодные месяцы.

Подкормка орхидей банановой кожурой постепенно высвобождать питательные вещества в почву, что идеально подходит осенью, когда корни более чувствительны.

Питательные вещества в банановой кожуре будут стимулировать орхидеи к более яркому и длительному цветению, а также укреплять общее состояние растения.

Как сделать удобрение из банановой кожуры

Просто соберите банановую кожуру и ножницами нарежьте ее на кусочки. Если можете, подождите, пока бананы созреют и начнут покрываться пятнами, прежде чем есть их, поскольку в таком случае кожура будет богаче питательными веществами.

Затем поместите измельченную кожуру в пластиковый контейнер или стеклянную банку с крышкой. Наполните контейнер водой, накройте крышкой и оставьте его в недоступном для детей месте на кухне.

Подождите один-два дня, пока банановая кожура забродит, а вода станет мутной. После этого процедите кожуру из воды, и ваш натуральный корм будет готов к использованию.

Натуральные удобрения очень сильнодействующие, поэтому обязательно разбавляйте их перед тем, как поливать растения. Смешайте одну часть банановой воды с 10 частями чистой воды.

Когда вода будет готова, просто налейте ее в горшок с орхидеей, и это даст растению необходимый стимул для роста красивых цветов. Подкармливайте орхидеи-бананы только каждые четыре недели (раз в месяц); иначе питательные вещества могут накапливаться и вызывать чрезмерное удобрение.

