Будьте осторожны: как поливать орхидеи осенью

Орхидеи – одни из самых популярных комнатных растений, которые очаровывают изящным цветением. Они не требуют слишком сложного ухода, но имеют свои особенности в зависимости от сезона. Осень – время перехода большинства орхидей в состояние покоя, поэтому правила ухода, в том числе и полива, меняются.

Неправильное увлажнение может не только навредить развитию, но и поставить под угрозу будущее цветение. Эксперты рассказали, как следует поливать орхидеи осенью.

Почему осенью важен особый уход

С наступлением осенних холодов большинство орхидей замедляют рост, перестают цвести и накапливают силы для нового сезона. В этот период они нуждаются в меньшем количестве влаги и питательных веществ. Чрезмерный полив или подкормка могут спровоцировать гниение корней и развитие грибковых болезней.

Кроме того, для орхидей важна разница между дневной и ночной температурами. Именно поэтому стоит ставить горшок ближе к окну или на подоконник, где ночью прохладнее. Однако нужно следить, чтобы не было сквозняков и сильного охлаждения.

Как правильно поливать орхидеи осенью

Уменьшение частоты полива. В этот период растения потребляют меньше влаги. Поливать их нужно только тогда, когда корни и субстрат полностью подсохли.

Использование "ванночек". Вместо обычного полива можно погружать горшок в емкость с водой на 15–20 минут. Так корни впитают столько влаги, сколько нужно, а избыток стечет сам. Такую процедуру делают раз в 1–2 недели.

Отказ от подкормок. Осенью и зимой удобрения орхидеям не нужны. Вносить их можно лишь весной, в малых дозах и постепенно.

Свет имеет значение. Из-за коротких дней растениям может не хватать освещения. В таком случае полезно дополнительно подсвечивать орхидеи специальными лампами.

Чего следует избегать:

Полива по графику без учета состояния растения.

Чрезмерной влаги в горшке, которая вызывает гниение.

Использование холодной или жесткой воды.

Резких температурных перепадов и сквозняков.

