Будьте осторожны: как поливать орхидеи осенью
Орхидеи – одни из самых популярных комнатных растений, которые очаровывают изящным цветением. Они не требуют слишком сложного ухода, но имеют свои особенности в зависимости от сезона. Осень – время перехода большинства орхидей в состояние покоя, поэтому правила ухода, в том числе и полива, меняются.
Неправильное увлажнение может не только навредить развитию, но и поставить под угрозу будущее цветение. Эксперты рассказали, как следует поливать орхидеи осенью.
Почему осенью важен особый уход
С наступлением осенних холодов большинство орхидей замедляют рост, перестают цвести и накапливают силы для нового сезона. В этот период они нуждаются в меньшем количестве влаги и питательных веществ. Чрезмерный полив или подкормка могут спровоцировать гниение корней и развитие грибковых болезней.
Кроме того, для орхидей важна разница между дневной и ночной температурами. Именно поэтому стоит ставить горшок ближе к окну или на подоконник, где ночью прохладнее. Однако нужно следить, чтобы не было сквозняков и сильного охлаждения.
Как правильно поливать орхидеи осенью
Уменьшение частоты полива. В этот период растения потребляют меньше влаги. Поливать их нужно только тогда, когда корни и субстрат полностью подсохли.
Использование "ванночек". Вместо обычного полива можно погружать горшок в емкость с водой на 15–20 минут. Так корни впитают столько влаги, сколько нужно, а избыток стечет сам. Такую процедуру делают раз в 1–2 недели.
Отказ от подкормок. Осенью и зимой удобрения орхидеям не нужны. Вносить их можно лишь весной, в малых дозах и постепенно.
Свет имеет значение. Из-за коротких дней растениям может не хватать освещения. В таком случае полезно дополнительно подсвечивать орхидеи специальными лампами.
Чего следует избегать:
- Полива по графику без учета состояния растения.
- Чрезмерной влаги в горшке, которая вызывает гниение.
- Использование холодной или жесткой воды.
- Резких температурных перепадов и сквозняков.
Если ваши орхидеи погибают, OBOZ.UA предлагает советы, которые спасут цветы.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.