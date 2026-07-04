Натуральная штора: какие растения помогут охладить балкон

Украину накрыла волна жары, и в такую погоду трудно выдержать даже в квартире. Чтобы охладить балкон, можно посадить цветы, которые не только станут украшением, но и обеспечат вам тень.

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Отличным выбором станут фиолетовая ипомея и тунбергия, которые, хотя и имеют экзотические названия, известны многим украинцам. OBOZ.UA рассказывает об их преимуществах.

Фиолетовая ипомея — это быстрорастущее вьющееся растение, идеальное для балкона. Оно создает пышную зеленую завесу. Цветки чашевидной формы цветут с июля по октябрь и являются настоящим декоративным элементом.

Выращивание ипомеи не слишком сложное, но из-за своей довольно нежной структуры она требует особого ухода. Растение предпочитает солнечные и защищенные от ветра места. Почва должна быть постоянно влажной, но не переувлажняйте растение. Лиана растет довольно быстро, поэтому сразу после посадки следует обеспечить соответствующие опоры. Столбы, шпалеры или веревки идеально подходят для поддержки ипомеи.

Тунбергия — быстрорастущее вьющееся растение, которое лучше всего растет в защищенном от ветра месте и на плодородной, хорошо дренированной почве. Стебли могут достигать 3 метров в длину, что требует надежной опоры. Растение нуждается в регулярном поливе — почва всегда должна быть слегка влажной.

В жаркую погоду тунбергию, возможно, придется поливать дважды в день — утром и вечером.

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