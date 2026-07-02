Как защитить гортензию от солнца: простой трюк

Жаркое солнце может нанести вред цветам в вашем саду. Особого внимания требуют гортензии, которые нужно уметь защитить от жары.

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Достаточно одного простого трюка, пишет Interia. Меры нужно принимать немедленно.

Гортензиям достаточно всего нескольких часов на солнце, чтобы начать терять свою красоту. Жара приводит к быстрому испарению воды из листьев и цветов. Поверхностная корневая система растения не успевает восполнять эту потерю. Это приводит к тому, что куст становится все слабее.

Однако спасти ситуацию возможно. Во-первых, во время полива тщательно промочите прикорневую зону куста. Это позволит воде достичь более глубоких слоев почвы и питать корни. Поливать следует утром или вечером после захода солнца.

Также хорошей идеей будет предотвратить испарение воды с помощью мульчирования – для этого используйте сосновую кору, солому или компост.

Во-вторых, гортензии, растущие на очень солнечном месте, следует затенять в жаркую погоду белым агротекстилем или специальной сеткой.

В жаркую погоду избегайте удобрения гортензий и удаляйте засохшие цветы. Первое создает стресс для растения, а второе лишает бутоны защиты снизу.

Ранее OBOZ.UA писал, где нельзя сажать гортензию. В неблагоприятных условиях куст может плохо расти, не цвести, страдать от пересыхания или даже погибнуть из-за загнивания корней.

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