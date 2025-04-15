Национальная гвардия Украины создала два корпуса, которые возглавили 'Редис' и 'Корнет': что известно

Национальная гвардия Украины создала два корпуса в рамках перехода украинской армии к корпусной системе. Их возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко "Редис" и командир 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Игорь Оболенский "Корнет".

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Об этом во вторник, 15 апреля, сообщил командующий Нацгвардией бригадный генерал Александр Пивненко в комментарии украинским СМИ. По его словам, создание двух корпусов является частью общей реформы, в рамках которой Вооруженные силы Украины переходят от временных органов управления войсками – оперативно-тактических группировок и тактических групп к корпусной системе.

Пивненко отметил, что для более эффективного выполнения задач необходимо, чтобы командир корпуса был непосредственным руководителем для своих подразделений, знал командиров бригад, а они – его.

Также необходимо, чтобы он понимал положение дел и специфику своих подразделений, имеющихся сил и средств, добавил командующий Нацгвардией.

"То есть чтобы командир корпуса за счет своих подразделений, которые есть у него в подчинении, действовал на передовой "единым фронтом". Нераздельным. Это часто было одной из проблем и основных вызовов в вопросе налаживания взаимодействия. Когда одна бригада в одном месте, вторая – в другом, очень трудно осуществлять управление", – пояснил Пивненко.

Он добавил, что корпусная система позволит значительно улучшить коммуникацию между защитниками и сделать армию более эффективной.

Реформа учитывает опыт войны с Россией, в частности, необходимость быстрого маневрирования, устойчивости к вражеским ударам и способности удерживать большие территории, проводить контрударные действия.

Корпусная структура должна повысить гибкость и устойчивость войск и подразделений Нацгвардии на передовой.

"Это будет способствовать более эффективной координации оборонных и наступательных действий. Кроме того, информация о планировании операций будет более ограничена – будут знать только те, кто будет отвечать за планирование, соответственно меньшая вероятность утечки таких сведений", – сказал Пивненко.

Он рассказал, что корпусная структура уже частично тестировалась на Донбассе, где укрупненные группировки показали лучшую координацию по сравнению с раздробленными.

"Корпуса предусматривают объединение нескольких бригад Национальной гвардии и вспомогательных подразделений под единым командованием. Это позволяет более эффективно координировать действия на больших участках фронта, оптимизировать логистику и управление ресурсами", – пояснил командующий НГУ.

В то же время, по его словам, из-за активных боевых действий реформирование не может происходить быстро.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно воины 12-й бригады спецназначения "Азов" захватили в плен под Торецком 20 оккупантов. Пленным повезло больше, чем их соотечественникам, тела которых остались в посадках.

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