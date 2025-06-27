Национальная филармония Украины закроет 161-й сезон концертом с участием мировых звезд

29 июня в 19:00 состоится торжественное закрытие 161-го концертного сезона Национальной филармонии Украины. В этом году мероприятие будет проходить при поддержке государственного Sense Bank.

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В программе гранд-финала – Скрипичный концерт Иоганнеса Брамса и Шестая ("Трагическая") симфония Густава Малера – два шедевра немецкой романтики, которые по-разному раскрывают темы человеческих испытаний и достоинства.

Произведения прозвучат в исполнении Академического симфонического оркестра Национальной филармонии Украины под руководством Теодора Кухаря – дирижера украинского происхождения из США, автора более 115 записей для самых известных международных лейблов Naxos, Brilliant Classics и Ondine. Кроме того, солисткой концерта Брамса выступит скрипачка мирового уровня Владислава Лученко (Украина–Швейцария), которая получила музыкальное образование в Цюрихе, Берлине и Брюсселе.

Партнером концерта стал Sense Bank, который активно поддерживает проекты в области визуального, перформативного, музыкального и кино-искусства. Кроме того, в мае 2025 года Sense Bank заявил о сотрудничестве с МКСК ради создания в Украине безбарьерного культурного пространства для всех граждан, включая людей с инвалидностью.

Напомним, в течение 161-го концертного сезона Национальная филармония реализовала ряд масштабных инициатив: проект "Филармония непокоренных", введение льготных билетов, масштабные фестивали, поддержка молодых талантов через запуск Молодежной академии, а также использование VR-технологий в рамках программы восстановления ментального здоровья военных.