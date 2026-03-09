Нацгвардеец, тяжело раненный во время обороны Мариуполя, получил собственную квартиру от 'Сердца Азовстали'

Военный Национальной гвардии Украины Александр Мартынович получил собственную квартиру по программе "Дома", которая реализуется ОО "Сердце Азовстали" в партнерстве с Фондом Рината Ахметова.

Видео дня

Александр Мартынович вступил в ряды Национальной гвардии еще в 2019 году. Начало полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины застал в городе Мариуполь. Вместе со своими собратьями, держа блокпост, Александр был в числе первых, кто встретил колонну вражеской техники, которая двигалась из оккупированного Крыма.

Держа оборону до конца, военный получил ранение на этом же блокпосту, спасая побратима. Во время боя, пытаясь эвакуировать раненого и оказывая первую домедицинскую помощь, Александр получил два пулевых ранения с переломом костей.

Раненого его доставили в госпитали, которые работали под обстрелами. 16 марта российские войска зашли в больницу, где находился Александр. По словам защитника, только узнав об этом врачи сожгли все дела военных и помогли им переодеться в гражданское, чтобы уберечь.

В то время Мариуполь фактически наступила гуманитарная катастрофа. Из-за нехватки лекарств и ресурсов у Александра на месте ранения началась гангрена. 18 марта врачи были вынуждены ампутировать ногу. Александр вспоминает, что операцию проводили под сильными обстрелами и с отключениями света.

В конце марта защитник смог связаться с семьей, а затем приехала его мать, чтобы привезти паспорт и помочь сыну с выездом. После пережитого Александр прошел реабилитацию, стал на протез и планирует двигаться дальше. Первый шаг – собственная квартира от "Сердца Азовстали". Сертификат на жилье нацгвардейцу вручила секретарь наблюдательных советов "Сердца Азовстали" и Фонда Рината Ахметова Татьяна Кухоцкая.

"Мы с душой выбирали эту квартиру. Большая команда людей старалась сделать все, чтобы вам здесь было комфортно. И человек, который придумал этот проект, – это Ринат Ахметов. Как вы знаете, уже более трехсот военных получили квартиры. Мне кажется, что это такой важный проект, который дает базу и почву для того, чтобы начать жить, начать строить, начать мечтать о чем-то, стать увереннее и двигаться дальше", – отметила она во время вручения.

Сам Александр Мартынович поблагодарил основателя проекта и команду организации:

"Хочу выразить слова благодарности Ринату Леонидовичу за то, что помогает, поддерживает защитников Мариуполя. То, что у него есть такая классная программа, да и вообще остальные программы, которые оказывают помощь военным. Побольше таких людей, как Ринат Леонидович, которые реально помогают восстановиться в гражданской жизни".

Среди ближайших планов Александра – переезд в новую квартиру и большое желание начать собственное дело. В "Сердце Азовстали" отмечают: обеспечение жильем – это часть системной поддержки защитников Мариуполя, которые прошли оборону города, плен и вернулись. Подробнее о программе "Дома" и условиях участия читайте по ссылке.