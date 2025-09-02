'Настоящая патриотка': маленькая школьница растрогала сеть исполнением гимна Украины на 1 сентября. Видео

В понедельник, 1 сентября, в школах Украины состоялись торжества по случаю начала нового учебного года. В одном из учебных заведений маленькая девочка очень вдохновенно исполнила гимн нашего государства, покорив сеть.

Видео в TikTok опубликовала Юлия Ковпан (user5167328514157). "Маленький цветочек с большим сердцем любви к Украине", – сказано в подписи.

За 14 часов ролик набрал почти 750 тысяч просмотров и более 1700 комментариев.

Реакция сети

В комментариях украинцы писали, что именно на этой школьнице "держалась вся торжественная линейка" и что она "спела гимн за всех присутствующих". Ей также пророчат яркое будущее в школе и даже "назначили" девочку старостой класса.

Кроме того, комментаторы отмечали, что по тому, как ребенок вложил душу в исполнение гимна Украины, видно, что его правильно воспитывают родители. Школьницу назвали настоящей патриоткой.

"Молодец! Родителям респект за воспитание!", "Этот ребенок невероятный, это наше будущее и я рад что воюю за таких маленьких патриотов своей родины", "Если воспитывать, то только так", – писали они.

Многих украинцев это видео довело до слез, чем они также поделились в комментариях.

