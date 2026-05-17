Наследники СССР снова принесли массовый террор: в Украине чествуют жертв политических репрессий

В Украине 17 мая проходят памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. В этот день страна чтит память десятков тысяч людей, расстрелянных советским режимом, а также сотен тысяч тех, кто был брошен в тюрьмы.

В нынешних реалиях этот памятный день приобретает для Украины новое, еще более трагическое значение. Об этом пишут Сухопутные войска ВСУ.

Параллель истории с реальностью

Украинские военные чествуют память жертв политических репрессий, которых советский режим отправлял в лагеря и ссылку или подвергал принудительному психиатрическому лечению. Точное количество замученных советской властью украинцев до сих пор остается неизвестным.

После начала полномасштабного вторжения России политические преследования снова стали жуткой реальностью для огромного количества украинцев, оказавшихся в оккупации.

Идеологические наследники СССР в путинской России вернули методы советского режима, принеся в Бучу, Ирпень, Гостомель, Мариуполь и другие украинские города и села массовый террор.

Главное об этом дне

День памяти жертв политических репрессий посвящен миллионам людей, ставших жертвами советского тоталитарного режима, которые были расстреляны, отправлены в лагеря ГУЛАГа или принудительно депортированы.

Традиционным местом скорби являются Быковнянские могилы под Киевом – крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937–1941 годов.

На территории Быковнянского леса хоронили расстрелянных в киевских тюрьмах НКВД. На сегодняшний день установлены имена более 14 тысяч человек, но по разным оценкам, общее число захороненных здесь жертв может составлять от 30 до 100 тысяч человек.

Период самого жестокого террора советской власти пришелся на 1937–1938 годы (эпоха "Большого террора"). По оценкам историков, за эти два года в Украине было арестовано около 200 тысяч человек. Большая часть из них была расстреляна, остальные отправлены в лагеря.

