Нашла более 170 человек: умерла собака Ханна, которая помогала спасателям после атак РФ. Фото

В Павлограде умерла служебная собака Ханна, которая участвовала в поисково-спасательных операциях после российских обстрелов и спасла десятки жизней. Четвероногая спасательница стала символом надежды для многих украинцев в самые тяжелые моменты.

За годы службы она помогла найти более 170 человек – как живых, так и погибших. Об этом сообщил Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд "Антарес".

Доберман Ханна была универсальной служебной собакой, которая работала как в поиске живых людей под завалами, так и в обнаружении тел погибших. Она участвовала в сотнях поисковых и спасательных миссий в разных регионах Украины – от Киевской и Днепропетровской до Донецкой, Харьковской, Херсонской и других областей.

Благодаря ее работе удалось вернуть более 170 человек, среди которых были как спасенные, так и те, кого нашли для достойного захоронения. Одним из самых известных случаев стало обнаружение живого человека на седьмые сутки после исчезновения — в сверхсложных условиях, где шансы на спасение были минимальными.

Ханна также выполняла важную миссию психологической поддержки. Она участвовала в терапевтических визитах к пострадавшим и даже допускалась к пациентам в реанимации, помогая людям пережить травматические события.

Собака активно привлекалась к работе с различными структурами, в том числе подразделениями гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полицией и спасателями. Она работала на местах ракетных ударов в таких городах, как Днепр, Кривой Рог, Павлоград, Запорожье, Краматорск, Покровск и многих других.

Ханна была номинирована на награду "Четвероногие защитники" от Кинологического союза Украины. Ее называли не просто служебной собакой, а настоящим "ангелом последней надежды", который спасал жизни и помогал находить тех, кого потеряли.

Спасатели отмечают, что Ханна отдала свое здоровье работе – она получила тяжелое заболевание во время выполнения задач в зонах боевых действий и после обстрелов. Несмотря на смертельный диагноз, поставленный год назад, она продолжала работать и помогать людям значительно дольше, чем прогнозировали врачи.

Как сообщал OBOZ.UA, бельгийскую овчарку Спарки из Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес" отметили орденом "Собака-герой Украины". За годы службы животное помогло найти более 200 тел погибших и спасло по меньшей мере трех человек, работая в самых сложных условиях.

