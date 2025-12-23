'Живая легенда': собака Спарки с Днепропетровщины, которая разыскала сотни тел погибших людей, получила орден. Фото и видео

Бельгийскую овчарку Спарки из Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес" отметили орденом "Собака-герой Украины". За годы службы животное помогло найти более 200 тел погибших и спасло по меньшей мере трех человек, работая в самых сложных условиях.

Награду Спарки получила в рамках авторского проекта "Собака-герой Украины". Об этом сообщила руководитель кинологического отряда "Антарес" Лариса Борисенко на своей странице в Facebook. Также об этом пишет Суспільне Дніпро.

Спарки более десяти лет привлекают к поисково-спасательным операциям в разных регионах Украины. Она работала в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Сумской и Киевской областях. По словам Ларисы Борисенко, именно со Спарки в 2013 году началась авторская программа подготовки собак-универсалов, способных искать как живых людей в техногенных завалах и природной среде, так и тела и останки погибших.

Несмотря на почтенный возраст – через две недели собаке исполнится 13 лет –, она продолжает выполнять сложные задачи и остается активной участницей поисковых миссий. В заметке руководительницы отряда Спарки называют "живой легендой" и уникальным специалистом, привлеченным с 2017 года к гуманитарному проекту "На щите" Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кроме поисковой работы, с 2014 года овчарка оказывает психологическую поддержку военным и детям в специализированных учреждениях и реабилитационных центрах. Спарки аттестована немецкой организацией GIZ как собака-терапевт. В октябре 2023 года она уже получала награду от Кинологического союза Украины, а нынешний орден стал очередным признанием ее многолетней службы и вклада в спасение и достойное возвращение людей из небытия.

