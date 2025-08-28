'Наша задача – чтобы за цифрами статистики стояли люди': Роза Тапанова дала интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

С начала полномасштабного вторжения в Украине активно документируют военные события, чтобы зафиксировать преступления России и обеспечить будущую справедливость. О роли государства в сохранении военной памяти шла речь во время интервью для Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Встреча состоялась в Музее истории города Киева.

Видео дня

Роза Тапанова, генеральный директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", поделилась опытом работы институции, которая первой в Украине соединила сохранение памяти о трагедиях прошлого с документированием событий настоящего. Разговор модерировала Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Издание "Историческая правда" опубликовало сокращенную версию разговора. Прочитать ее можно здесь.

Полную версию беседы смотрите здесь.

Во время разговора Роза Тапанова отметила, что база данных, которая сейчас формируется, в основном содержит свидетельства о военных преступлениях – именно для дальнейшего правосудия. Однако этот материал должен стать основой и для сохранения памяти, и для формирования музейных коллекций.

"Меня радует, что у нас есть много институтов, которые занимаются этим вопросом. Не нужно монополии – конкуренция помогает улучшать качество, акцентировать на различных аспектах. Но обязательно должна быть государственная организация, которая собирает имеющиеся материалы и их верифицирует", – отмечает Роза Тапанова, генеральный директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Спикер также подчеркнула, что задача архивов – не только сохранить документы, но и помочь обществу осмыслить пережитое. Важно, чтобы каждое свидетельство стало не цифрой в статистике, а частью живой истории.

"Наша задача – чтобы за всеми цифрами всегда стояли люди. Потому что когда мы просто говорим на языке статистики, мы теряем главное. Даже если погиб только один человек – и мы знаем его имя, знаем, где он жил, чем занимался, – он уже является для нас важным. Когда мы знаем их имена, их истории – мы должны помнить, что это наши дети. Это – наше будущее. И они – герои, потому что выжили и выстояли", – говорит Роза Тапанова.

Публичные интервью проходят в рамках цикла событий, направленных на сохранение памяти о войне. Сейчас в пространстве Музея "Голоса Мирных", расположенном в Музее истории города Киева, продолжается документационный проект "Дневники мирных: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова также прилагает усилия к сохранению национальной памяти и хранит уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите свою – на портале Музея civilvoicesmuseum.org или на бесплатной горячей линии 0800509001.