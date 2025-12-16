'Наша гарантия безопасности – это каждый из вас': Клименко посетил с рабочим визитом восток Украины. Фото и видео

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко совершил рабочую поездку на восток страны. Во вторник, 16 декабря, глава правоохранительного ведомства посетил Харьковскую и Донецкую области.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД. В рамках визита чиновник принял доклады от командиров, главы Купянской РГА Андрея Канашевича и губернатора Донецкой области Вадима Филашкина.

В ходе поездки он заслушал доклады командира "Хартии" Игоря Оболенского и главы Восточного регионального управления ГПСУ Александра Птицы относительно оперативной ситуации на Харьковщине, а также командира полка "Азов" Дениса Прокопенко о ситуации в Донецкой области.

"Успешная операция "хартийцев" совместно со смежными подразделениями Сил обороны по деблокированию Купянска – результат четкого планирования и профессиональных действий. Именно так и выглядит эффективная военная работа", – подчеркнул Клименко.

Эвакуация из опасных громад на Харьковщине происходит в усиленном режиме, добавляет министр. В то же время в Донецкой области, отметил Клименко, украинские подразделения держат сверхсложные участки фронта.

Также глава правоохранительного ведомства обсудил с командованием корпусов НГУ важный вопрос обеспечения боевых подразделений и отметил наградами силовиков и спасателей ГСЧС.

"Наша гарантия безопасности – это каждый из вас. Без вас любая война и любое сопротивление были бы невозможными. Мы не имеем права отдать ни одного метра нашей земли", – подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, ранее стало известно, что в Купянске до сих пор продолжается активная фаза боевых действий. Окруженные остатки российских подразделений оказывают "очень суровое" сопротивление украинским силам. По данным партизан "Атеш", несколько российских отрядов забаррикадировались в подвалах жилых домов.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Генштабе нарастает напряжение после срыва планов по Купянску и Покровскому направлению. Провал установленных сроков вызвал резкую реакцию политического руководства РФ и обострил внутренние конфликты в военном командовании.

