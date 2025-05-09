Напоминание о ценностях, за которые боремся ежедневно: 9 мая в Украине отмечают День Европы. Видео

9 мая в Украине отмечают День Европы вместе со странами Европейского Союза. Этот праздник официально введен указом президента Владимира Зеленского №266/2023, от 8 мая 2023 года.

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Сегодня граждане Украины в борьбе против страны-агрессора России отстаивают свою свободу, демократию и безопасность. Украинские политики опубликовали поздравления в своих соцсетях.

Президент Владимир Зеленский отметил, что единство украинского народа является самой большой силой в борьбе с врагом.

"Свобода, равенство, демократия, уважение к каждой жизни. Слова, на каком бы языке ни звучали, для всех нас в Европе одинаково ценны, одинаково важны. Мы доказали, что наше единство является самой большой силой. Когда все в Украине объединились ради своего будущего в Европе и когда все в Европе объединились вокруг Украины. С Днем Европы! Слава Украине!" – написал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что День Европы символизирует не только историческое объединение европейских стран, но и стремление к стабильности, демократии и безопасности. Украина несмотря на войну пытается укреплять и развивать связи с Европой.

"Мы реформируем экономику, совершенствуем законодательство, тем самым приближаясь к членству в ЕС. Европейский Союз в ответ демонстрирует непоколебимую поддержку нашей стране. Государства Европы предоставляют нам военную, экономическую и гуманитарную помощь. Благодаря такой солидарности украинский народ не только противостоит агрессии, но и строит фундамент для развития и безопасности всего континента. Будущее Украины – в единой, сильной Европе", – подчеркнул Шмыгаль.

Министр обороны Рустем Умеров поздравил украинцев и отметил, что наш народ на протяжении 11 лет противостоит российской агрессии, из которых 3 года в полномасштабной войне.

"Сегодня вместе с европейскими партнерами Украина отмечает День Европы. Для нас этот день – не только символ единства, но и напоминание о ценностях, за которые ежедневно борются украинцы: свободу, достоинство, верховенство права. Европа с нами. И мы это чувствуем каждый день – в поставках вооружения, поддержке дипломатии, санкционной политике, гуманитарных и экономических решениях. С 2022 года наше сотрудничество вышло на качественно новый уровень – уровень настоящего партнерства и братства", – говорится в сообщении.

Умеров подчеркнул, что Украина не только получает помощь, но и готова укреплять Европу в ответ.

"Наши боевые возможности, технологии и опыт современной войны – это основа будущей сильной системы безопасности на континенте. Будущее Украины – в объединенной Европе. И это будущее будет защищено. Вместе – победим", – написал министр обороны.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что сегодня украинцы решительно настроены двигаться вперед ради "силы и перемен".

"Европа – не география. Это свобода мысли, сила солидарности и выбор, сделанный сердцем. И сегодня наша страна также уверенно выбирает – шагать вперед – к свету, силе и изменениям. С Днем Европы! Спасибо за партнерство, веру и общий путь. Вместе – победим", – говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, страны Северной Европы намерены объявить об усиленном партнерстве с Украиной, целью которого является дальнейшая поддержка украинской армии и изучение ее боевого опыта. Усилить партнерство с Киевом стремятся страны по инициативе Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force).

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2025 года Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с лидерами стран Северной Европы и Балтии. По итогам переговоров Финляндия, Латвия, Литва, Дания, Эстония, Исландия, Норвегия и Швеция обязались инвестировать в оборонную промышленность Украины и поддерживать ВСУ вооружением.

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