Хотят учиться на боевом опыте: страны Северной Европы планируют объявить о расширении партнерства с Украиной

Страны Северной Европы в пятницу, 9 мая, планируют объявить об углубленном партнерстве с Украиной. Среди целей такого сотрудничества – обеспечить дальнейшую поддержку украинской армии и в то же время учиться на ее боевом опыте.

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Об этом говорится в коммюнике пресс-службы правительства Великобритании. Как отмечается, усилить партнерство с Киевом стремятся страны по инициативе Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force).

Эту коалицию, созданную в 2014 году, возглавляет Великобритания. В нее входят Дания, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия, страны Балтии и Нидерланды.

Лидеры стран-участниц инициативы 9 мая встретятся в Осло и ожидаемо объявят об углубленном партнерстве с Украиной, говорится в коммюнике.

Это еще больше усилит сделает взаимодействие, которое существует сейчас.

"Этот шаг обеспечит дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины путем интенсивных учений, увеличения совместимости военных платформ и совершенствования поддержки, направленной на противодействие дезинформации", – сообщили в британском правительстве.

В то же время там добавили, что страны Joint Expeditionary Force смогут учиться по боевому опыту украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2025 года президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с лидерами стран Северной Европы и Балтии. По итогам переговоров Финляндия, Латвия, Литва, Дания, Эстония, Исландия, Норвегия и Швеция обязались инвестировать в оборонную промышленность Украины и поддерживать ВСУ вооружением.

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