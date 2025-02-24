Лидеры стран Северной Европы обязались больше инвестировать в украинскую оборонную промышленность: заявление

Лидеры Финляндии, Латвии, Литвы, Дании, Эстонии, Исландии, Норвегии и Швеции в третью годовщину российского полномасштабного вторжения выступили с общим заявлением с осуждением агрессии РФ. Они также обязались инвестировать в украинскую оборонную промышленность и помогать Киеву вооружением.

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В заявлении сказано, что исход войны России против Украины будет иметь фундаментальные и долговременные последствия для европейской и трансатлантической безопасности. Его опубликовали 24 февраля в Telegram-канале Офиса президента.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский 24 февраля в Киеве встретился с лидерами стран Северной Европы и Балтии: президентом Финляндии Александром Стуббом, президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром рун Фростадоттир, премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере и главой правительства Эстонии Кристеном Михалом.

Европейские чиновники подчеркнули, что будут и дальше усиливать помощь Украины, а также отметили, что Европа должна быть за столом вероятных переговоров о завершении войны между Киевом и Москвой.

"Украина должна получить сильные гарантии безопасности. А Европа должна продемонстрировать свое лидерство. Мы сотрудничаем со всеми членами НАТО и странами – членами ЕС для достижения мира через силу", – говорится в документе.

Также отмечается, что страны Северной Европы и Балтии, которые уже предоставили Украине более 26 миллиардов евро военной, финансовой и гуманитарной помощи, обязуются оказывать больше поддержки Украине, включая средства ПВО и боеприпасы.

"Мы обязуемся больше инвестировать в украинскую оборонную промышленность. И мы обязуемся обеспечить укомплектование и тренировку подразделения размером с бригаду. В то же время мы призываем членов Альянса и партнеров также оказывать Украине большую военную поддержку", – заявили европейские лидеры.

Кроме того, они пообещали оказывать максимальное давление на Россию с помощью санкций и поддерживать Украину на пути к членству в Европейском Союзе.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля в Киев прибыли руководство Евросоюза и лидеры, представители правительств стран-партнеров Украины. Они выступили на пленарном заседании саммита "Поддерживай Украину" и обсудили вопросы мира, гарантий безопасности Украины и будущего коллективной безопасности.

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