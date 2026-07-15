"Нам есть чем гордиться": военный объяснил, почему Билецкого следовало бы наградить званием Герой Украины. Видео

Украинский военный, заместитель командира полка беспилотных систем "Kraken" Константин Немичев высказал мнение, что командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого следовало бы наградить высшей государственной наградой. Он прокомментировал недавнее награждение офицера орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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По его мнению, вклад Билецкого в защиту Украины значительно превышает уровень полученной награды. Видеообращение Немичев опубликовал в Instagram.

Константин Немичев рассказал, что обратил внимание на новость о награждении Андрея Билецкого по случаю Дня украинской государственности. По его словам, во время торжеств чествовали как представителей власти, так и военных.

"Также сегодня в честь праздника состоялась церемония награждения. На ней были отмечены так называемые элиты – это министры, чиновники, которых из года в год меняют как перчатки. Но среди них оказались и военные", – отметил он.

Среди награжденных был и командир Третьего армейского корпуса.

Немичев подчеркнул, что Билецкий получил свою третью государственную награду.

"Например, командир Третьего армейского корпуса генерал Билецкий. Он получил свою всего лишь третью государственную награду. Это был орден Богдана Хмельницкого третьей степени", – сказал военный.

Он подчеркнул, что сам факт награждения важен, ведь любая государственная награда символизирует благодарность и уважение.

В то же время Немичев выразил убеждение, что уровень награды не соответствует вкладу командира в защиту страны.

"Безусловно, любая государственная награда – это знак благодарности и уважения. Но, учитывая его вклад в защиту Украины с 2014 года, многолетнюю службу, создание и развитие боевых подразделений, я считаю, что этого недостаточно", – заявил он.

По словам военного, деятельность Билецкого оказывает значительное влияние как на развитие подразделений, так и на результаты на поле боя.

Немичев считает, что государство должно было бы наградить командира гораздо более высокой наградой.

Он подчеркнул, что Билецкий возглавляет один из крупнейших и наиболее эффективных корпусов, а его роль в войне является определяющей. Именно поэтому, по его мнению, целесообразно было бы присвоить ему звание Героя Украины.

"Наша страна имеет тысячелетнюю историю, собственные традиции, культуру и государственность. Это то, что мы должны ценить и передавать из поколения в поколение. Нам действительно есть чем гордиться", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении граждан по случаю Дня украинской государственности. Награды получили военные, чиновники, ученые, деятели искусства и представители различных сфер за вклад в развитие страны.

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