"Мадяр", Свириденко, Шмыгаль и другие: Зеленский вручил награды по случаю Дня украинской государственности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении граждан по случаю Дня украинской государственности. Награды получили военные, правительственные чиновники, ученые, деятели искусства и представители различных сфер за вклад в развитие страны.

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Среди награжденных – высокопоставленные чиновники, деятели культуры и защитники Украины. Об этом свидетельствуют указы президента , опубликованные на сайте ОПУ.

Высокие государственные награды

Согласно указу, за значительные заслуги в укреплении государственности, мужество и самоотверженность в защите Украины, а также весомый вклад в развитие общества награждены десятки граждан.

Орденом Свободы награждены известный художник Александр Дубовик и историк, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Наталья Яковенко.

Награды для правительственных чиновников

Орден князя Ярослава Мудрого V степени получили Юлия Свириденко, занимавшая должность премьер-министра Украины в 2025–2026 годах, а также Денис Шмыгаль – первый вице-премьер-министр и министр энергетики.

Эти награды являются одними из высших государственных наград и вручаются за выдающиеся заслуги перед государством.

Награды церковным и научным деятелям

Орденом "За заслуги" I степени награжден митрополит Луцкий и Волынский Православной церкви Украины Тимофей Зинкевич.

Орден "За заслуги" II степени получили, в частности, исполняющий обязанности директора Института аграрной экономики Юрий Лупенко и заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Дмитрий Синенко.

Широкий круг награжденных

Орденом "За заслуги" III степени были отмечены представители различных профессий и регионов. Среди них – волонтеры, инженеры, медики, ученые, художники, предприниматели и местные чиновники.

В частности, награды получили телеведущий Тимур Мирошниченко, поэт и переводчик Остап Сливинский, врач Сергей Ширинкин, а также ряд благотворителей и руководителей общественных организаций.

Отдельно отмечен Владислав Кириченко – основатель художественного агентства "Наш формат", которого наградили посмертно.

Награды военным и ветеранам

Одним из ключевых событий стало награждение военнослужащих. Орден Богдана Хмельницкого I степени получил Роберт Бровди с позывным "Мадяр" – командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Также орденом Богдана Хмельницкого II степени награжден Владимир Лагута – представитель ветеранского сообщества.

Кроме того, ряд украинцев был награжден орденами "За мужество" за личное отвагу, проявленную во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей.

Признание вклада в государственность

В документе отмечается, что награждение состоялось за укрепление украинской государственности, защиту суверенитета и территориальной целостности, а также за добросовестное выполнение профессионального долга.

Награды получили представители самых разных сфер – от обороны и медицины до культуры, науки и бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA, ежегодно 15 июля Украина отмечает День украинской государственности. На эту же дату приходится и празднование Дня крещения Киевской Руси – Украины. Эти два праздника неразрывно связаны между собой, ведь корни нашего государства уходят глубоко в средневековье, а современные воины унаследовали доблесть и волю к борьбе за свою землю и свой народ от многих поколений предков. OBOZ.UA рассказывал, что желают украинцам по случаю праздников те, кто защищает Украину сегодня.

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