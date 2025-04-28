'Наконец-то услышит мир вокруг': 5-летняя София из Луганщины получила слуховые аппараты, обеспеченные Фондом Рината Ахметова

Семья Софии – вынужденные переселенцы из Луганщины. Когда девочке было четыре года, ее мама начала замечать тревожные сигналы: девочка не откликалась на обращение, слишком громко смотрела мультфильмы, часто переспрашивала. Воспитательница в детском саду также обратила внимание на то, что София плохо слышит. Впоследствии медики диагностировали у девочки пороки слуха. Недавно 5-летняя София получила слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова, подстраиваемые под нужды ребенка.

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Слуховые аппараты, которые будет носить София, – сверхсовременные: они не только улучшают качество слуха, но и обеспечивают комфорт и удобство в повседневном использовании. В частности, аппараты помогут девочке лучше распознавать шипящие звуки, что, в свою очередь, будет способствовать правильному их произношению. Ведь сейчас Софии трудно произносить такие звуки четко и понятно.

Мама Софийки, Татьяна, радуется: современные слуховые аппараты помогут ее дочери лучше слышать окружающий мир, своевременно развивать речь и уверенно готовиться к школьному обучению. Женщина вспоминает свои невероятные чувства, когда узнала, что Фонд Рината Ахметова снабдит ее ребенка необходимыми аппаратами для развития.

"Когда мне позвонили и сказали о предоставлении слуховых аппаратов для дочери, знаете ли, у меня было шоковое состояние и слезы счастья. Ведь, наконец, моя дочь услышит мир таким, какой он есть, сможет заговорить и вовремя пойдет в школу со своими сверстниками. Мы очень благодарны за помощь", – говорит Татьяна.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

В рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" 5 миллионов детей получили разностороннюю поддержку. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!"

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0800509001 (с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер Фонда.