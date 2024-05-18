Надвигается долгожданное потепление: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 19 мая

Согласно последнему прогнозу погоды, в Украине 19 мая будет переменная облачность. Днем на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве районов Левобережья ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок. По ее словам, мощные ветры не ожидаются, их скорость не превысит 3-8 м/с. Также сообщается, что в Украину постепенно возвращается долгожданное потепление.

В частности, температура ночью будет 7-12 °, а днем уже 19-24°. Только в Карпатах немного холоднее: ночью 3-8°, а днем 13-18°.

В Киевской области также будет без осадков, хотя на небе и будет переменная облачность. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Самая низкая температура – 10° – столичные термометры покажут ночью. Но днем воздух прогреется уже до 22-24°.

Диана утверждает, что в понедельник температура несколько повысится; в северных областях местами ожидается кратковременная гроза.

Отдельно синоптики дали предупреждение об опасных гидрологических явлениях, которые содержатся до 21 мая включительно. Хотя постепенное снижение уровней воды уже началось, пока они удерживаются на высоких отметках.

Так, на Десне продолжается затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском и Корюковском районе Черниговской области.

В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук будет продолжаться повышение уровней воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями с сохранением затопления пониженных речных территорий в Одесском районе.

И наоборот – вследствие преступного опустошения Каховского водохранилища российскими военными, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики спрогнозировали в начале июня в Украине сильные дожди со шквалами. Однако в общем лето будет на один-два градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет жара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!