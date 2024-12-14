Украинцы массово регистрировались в радиоактивной зоне ради "чернобыльской" прибавки к пенсии: как раскрыли схему на 15 млрд

В Украине количество "чернобыльцев" (тех, кто получает помощь как лицо, пострадавшее в результате Чернобыльской катастрофы, ЧК) достигает более 1,5 млн человек. Это целая армия льготников, постоянно пополняющаяся новыми получателями помощи. И хотя с момента самой катастрофы прошло уже 38 лет, а ликвидаторов становится все меньше, общее число "чернобыльцев" меняется несущественно.

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В прошлом году на пенсионные программы для "чернобыльцев" потратили 68,7 млрд грн. Среди общих расходов на пенсионные выплаты для "чернобыльцев" возникла аномалия: значительно увеличилось число находящихся на пенсии и получающих доплату за проживание в зоне радиационного загрязнения. Десятки тысяч украинцев через суды получали доплаты (иногда даже не проживая в зоне загрязнения). В результате их пенсионная выплата с надбавкой становилась даже больше, чем у ликвидаторов ЧК.

О том, как в Украине резко возросло количество "чернобыльцев", сколько средств предоставляют из бюджета и какие изменения уже приняты, читайте в материале OBOZ.UA.

Схема на 15 млрд грн: на кого тратили средства

Законодательство о социальных льготах для "чернобыльцев" досталось Украине в наследство от СССР. Щедрые выплаты продолжались вплоть до кризиса 2008 года – тогда правительство впервые попыталось уменьшить гарантии. Так, ранее к зарплатам и пенсиям украинцев в зоне безусловного отселения добавляли выплату на жительство, направленную на компенсацию того, что люди в Чернобыльской зоне не могли использовать то, что выращивали на огородах, из-за радиации. Такая компенсация определялась в зависимости от уровня загрязнения изотопами и могла достигать трех минималок, в зоне гарантированного добровольного отселения – двух минимальных зарплат, в зоне усиленного радиоактивного контроля – одной минималки.

С января 2008-го появилось уточнение, что производится доплата в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров. КСУ признал это незаконным. После того парламент несколько раз предпринимал попытки пересмотреть законодательство о доплатах в зоне, ведь экономическая и экологическая ситуация в этих зонах значительно изменилась, аграрный сектор развился и потребности оплачивать компенсацию на приобретение продуктов питания уже не было. Эти попытки также обжаловались в Конституционном суде. Но в конце концов действующая редакция "чернобыльского" закона с 2016 года говорит, что если доплаты в зоне радиационного загрязнения и производятся, то только за работу в этой зоне (как стимул для работников).

Несмотря на это, по данным Минсоцполитики, в последние два года в зонах радиационного загрязнения произошел бум решений судов по назначению доплат не за работу, а именно за проживание в зоне. Как оказалось, по состоянию на январь 2022 года в Украине пенсию с доплатой за проживание в зоне загрязнения получали всего 10,3 тыс. человек, а уже в 2023-м эта цифра достигла более 100 тыс., а в 2024-м – 135 тыс. человек (цифры получены в ответ на запрос OBOZ.UA). Если раньше ежемесячно на доплаты тратили 51 млн грн, то в 2024-м расходы выросли до 1,3 млрд грн.

И это при том, что Украина столкнулась с масштабными вызовами из-за полномасштабной войны: миллионы переселенцев, рекордный дефицит бюджета, большое количество украинцев из-за ракетных атак и оккупации потеряли свое жилье, с войны возвращаются ветераны, нуждающиеся в дополнительной поддержке.

"Чернобыльцев" не только больше, чем ветеранов. Они получают значительно более высокие пенсии. По действующему закону пенсия ветерана, защищавшего Украину во время полномасштабной войны (речь о мобилизованном, не кадровом военном), будет значительно меньше, чем, например, у пенсионера, зарегистрированного в зоне радиоактивного загрязнения.

Кроме того, пенсионер, получающий такую доплату по решению суда, получает значительно больше, чем человек, непосредственно принимавший участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. Как рассказали OBOZ.UA в Минсоцполитики, на начало 2024 года средняя пенсия ликвидатора (без инвалидности) была на уровне всего 6,7 тыс. грн. При этом пенсионер, получающий надбавку за проживание в зоне загрязнения, в среднем получает пенсию в 13,4 тыс. грн. Возможно, на эту ситуацию не обратили бы внимание, если бы количество пенсионеров в зоне загрязнения стремительно не росло.

Как изменили правила и поможет ли это

"Законодательство с 2016 года не содержит нормы о выплатах надбавок за проживание в зоне радиационного загрязнения. Суды принимают решение о ее назначении, несмотря на это", – рассказали OBOZ.UA в Минсоцполитики. Действительно, в реестре судебных решений можно найти сотни записей о назначении доплат в связи с проживанием на загрязненной территории неработающего пенсионера. Фактически суды возвращают. "чернобыльцам" упраздненные законом доплаты.

Но дело в том, что иногда эти доплаты получают (или пытаются получить) те, кто никогда не участвовал в ликвидации Чернобыльской катастрофы и не проживал на загрязненной территории. К примеру, как говорится в материалах дела 460/13646/24, пенсионер И.С. в ноябре 2024-го подал иск в суд с требованием назначить ему доплату к пенсии, поскольку проживает на территории радиоактивного загрязнения.

Мужчина родился в пгт Владимирец Ривненской области, в 350 км от Чернобыля, во время аварии проживал в родном поселке. Но в октябре 2024 года по какой-то причине решил, уже достигнув пенсионного возраста, зарегистрировать свое место жительства на территории загрязнения. "22.10.2024 истец зарегистрировал место своего проживания в с. Великие Цепцевичи, Варашского района, которое относится к зоне гарантированного добровольного отселения", – говорится в материалах дела.

То есть пенсионер только после того, как достиг пенсионного возраста, решил сменить место регистрации. Очевидно, единственная цель – получить доплату.

В Раде уже приняли изменения, которые должны прекратить "схемы". Так, теперь для получения пенсии необходимо доказать факт проживания в зоне радиационного загрязнения не менее трех лет по состоянию на 1993 год. Также будут проверять факт регистрации в помещении, пригодном для проживания, отсутствие фактов массовой прописки лиц на одной жилой площади.

Фактически эти изменения должны не допустить ситуации, когда в одном доме в зоне загрязнения зарегистрировано сразу 40 пенсионеров. И все они зарегистрировались накануне обращения за перерасчетом пенсии. "Проверяющие органы фиксировали многочисленные сделки, когда для получения такой надбавки отдельные лица прибегают к злоупотреблениям (как то: регистрация в разрушенном доме, регистрация в одной квартире по 40-50 человек и т. д.). Зоны радиоактивного загрязнения за последние более чем десять лет ни разу юридически не пересматривались", – объяснили в Минсоце.

И ситуация с чернобыльскими пенсиями – лишь часть проблемы. В последние годы фактически изменили условия выхода на пенсию и размеры выплат для сотен тысяч украинцев. В целом повышение размера пенсий назначено более чем в 672 тыс. решений судов.

По этим решениям начиная с 2019 года 96 млрд грн уже выплачено, 76 млрд грн – еще дополнительный долг, который Пенсионный фонд Украины должен заплатить. Ежегодно цифра текущих выплат, ложащихся на Пенсионный фонд Украины в связи с решениями судов, и цифра задолженности, стремительно растут. К примеру, в 2019 году стоимость судебных решений для пенсионной системы (в ценах 2024 года) составляла 2,8 млрд грн. А в 2023 году дополнительные расходы Пенсионного фонда Украины на исполнение решений судов составили 37,2 млрд грн.