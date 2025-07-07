Надоела жара? Синоптики сказали, где во вторник ожидать грозы, град и шквалы
Во вторник, 8 июля, в Украине будет преобладать сухая погода, однако не везде. Часть страны накроют грозовые дожди, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра.
Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, несмотря на дожди, в Украине сохранится жара.
Так, в западных областях 8 июля пройдут кратковременные дожди, на Закарпатье и Прикарпатье – сильные. Днем в западной части Украины возможны град и шквалы 15-20 м/с.
Однако дожди и ливни не собьют жару. Дневная температура на западе страны будет колебаться в пределах +26...+31. Ночью +15...+20, в Карпатах +12...+17.
Также в Житомирской, Винницкой и Киевской областях днем местами пройдет кратковременный дождь, местами с грозой.
На остальной территории страны без осадков.
Температура воздуха в ночное время составит +17...+22. Днем будет очень жарко, ожидается +35...+39. В северных и Винницкой областях +29...+34.
Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с.
В Киеве и области 8 июля будет жарко, до +34 градусов. Ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.
Температура по области ночью +17...+22, днем +29...+34.
В Киеве ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +20-...+22. Днем ожидается +31...+33 градусов.
Также метеорологи предупреждают, что 8 июля на реках Закарпатской области ожидаются незначительные повышения уровней воды, без негативных последствий.
Однако в местах прохождения сильных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках на 0,5 -1,0 м с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах из-за загромождения ручьев и водоотводных канав.
Объявлен I уровень опасности – желтый.
Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 7 июля, по западной части Украины пронесся мощный ураган. В областях, где была непогода, зафиксированы поваленные деревья и поврежденные дома.
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