Американский волонтер и пастор Грег Терри на своем YouTube-канале призвал внимательно относиться к заявлениям руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, подчеркнув, что его слова всегда имеют вес и заслуживают особого внимания.

"Когда говорит Буданов – надо слушать. Он очень тихий (soft-spoken), но то, что он говорит, имеет вес. Это просто, но это мощно", – подчеркнул Терри.

Он отметил, что на этот раз Буданов сделал короткое и лаконичное заявление о характере войны, которое, по мнению волонтера, является показательным. Терри процитировал ответ руководителя ОП на вопрос, находится ли мир уже в состоянии Третьей мировой войны: "Это продолжается уже давно. Началось ли это с нас? Думаю, да... Посмотрим. Это война".

Американский волонтер объяснил, что под словами "началось с нас" имеется в виду не то, что Украина начала войну, а что именно полномасштабное вторжение России стало точкой отсчета нынешнего глобального противостояния.

Терри также обратил внимание на акценты Буданова относительно взаимосвязанности событий в мире: "Это очевидно, когда столько вещей связаны между собой. Все связано".

Отдельно он выделил заявления руководителя ОП о возможном обмене пленными: "Переговоры продолжаются, и новые обмены состоятся. Я очень надеюсь, что на Пасху мы увидим большой обмен. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы это произошло".

Волонтер также процитировал обращение Буданова к семьям пленных: "Дорогие семьи, хочу, чтобы вы знали – мы здесь вместе с вами. Мы работаем ради возвращения наших родных. Слава Украине".

Подытоживая, Терри отметил необходимость внимательно прислушиваться к заявлениям украинского чиновника: "Когда говорит Буданов – нам надо слушать".

Грег Терри – американский пастор, волонтер и блогер, известный благодаря своему YouTube-каналу Greg Terry Experience, который имеет более 160 тысяч подписчиков и стал площадкой для ежедневных видео о войне в Украине. Терри постоянно помогает Украине и позиционирует себя как "голос правды" для американских зрителей, пытаясь донести реалии войны и важность поддержки Украины. Благодаря поездкам в Украину на линию фронта и активной коммуникации он стал одним из тех, кто формирует международную поддержку украинской позиции.