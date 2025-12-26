'Надо фокусироваться на максимизации явки': Арахамия не исключил онлайн-голосования на следующих выборах

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предложил рассмотреть возможность гибридного голосования – онлайн и офлайн – на выборах в Украине во время войны. Он подчеркнул, что ключевой задачей является обеспечение максимальной явки избирателей, ведь низкая активность может подорвать легитимность выборов.

Также нардеп обратил внимание на проблемы с реестром внутренних переселенцев и организацией голосования для украинцев за рубежом. Об этом он сказал во время заседания рабочей группы Парламента.

Так, Арахамия пояснил, что в некоторых странах законодательство ограничивает открытие дополнительных избирательных участков для украинцев за рубежом, а это требует дополнительного финансирования.

Он отметил, что для решения этой проблемы можно или проводить голосование в несколько дней, или применять онлайн-механизмы, что позволит организовать гибридное голосование.

"Я надеюсь, что ваша рабочая группа серьезно поработает, можно ли на самом деле делать гибридное голосование – онлайн и офлайн", – сказал нардеп.

Арахамия также обратил внимание на внутренних переселенцев, которые часто не регистрируются в реестре избирателей, опасаясь мобилизации, и добавил, что пока неизвестно, как эффективно привлечь их на участки. Он подчеркнул, что главным приоритетом является максимизация явки.

"Нам надо фокусироваться на максимизации явки. Мне кажется, что она может быть вследствие того, что мы расширим возможности для голосования: или добавляем несколько дней, или добавляем возможность онлайн-голосования", – добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже проходят заседания рабочей группы по организации послевоенных президентских выборов. Также в рамках подготовки к реализации мирного плана из 20 пунктов рассматривается вопрос проведения референдума. По словам президента, ключевыми условиями для обоих процессов являются безопасность и законодательная возможность их проведения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центральной избирательной комиссии заявляли, что для проведения президентско-парламентских выборов в Украине нужно внести изменения в законодательство относительно их проведения в военное время. Там добавили, что сейчас "мяч на стороне Верховной Рады".

