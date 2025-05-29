'Надо быть откровенным': Вениславский рассказал о темпах пополнения Сил обороны и объяснил, ждать ли демобилизации

Народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине и возможность демобилизации. Он подчеркнул, что хоть темпы мобилизации несколько снизились, они остаются достаточными для поддержания боевых позиций на фронте.

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Об этом он рассказал во время брифинга в четверг, 29 мая. По словам Вениславского, точные цифры мобилизации являются информацией с ограниченным доступом, поэтому он не может называть конкретные данные.

"Цифры мобилизации - это информация с ограниченным доступом, поэтому я не могу назвать конкретные данные, но ориентировочно могу сказать, что после принятия новой редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" был определенный всплеск мобилизации, потом он несколько спал и уже несколько месяцев держится на одном уровне", - сказал он.

Вениславский подчеркнул, что хоть власть и хотела бы видеть более высокие показатели, имеющиеся темпы все еще позволяют удерживать фронт и эффективно противостоять врагу.

Вениславский подчеркнул, что вопрос демобилизации пока остается слишком сложным и болезненным для военнослужащих и их семей, особенно для тех, кто добровольно пошел защищать страну с первых дней войны. Однако учитывая, что Россия продолжает увеличивать мобилизационный ресурс и наращивать свои оккупационные войска, а также активизирует призыв и мотивационные мероприятия, принятие законов о массовой демобилизации или увольнение отдельных категорий военных в ближайшее время маловероятно.

"Надо быть откровенным - вопрос демобилизации, бесспорно, очень болезненный для наших военнослужащих, для членов их семей, особенно для тех, кто добровольно пошел служить с первых дней войны, но в условиях той реальной ситуации, которую мы сейчас имеем, когда Россия постоянно увеличивает свой мобилизационный ресурс, когда увеличивает силы Вооруженных сил, привлекает путем призыва и через мотивационные средства значительно большее количество людей, когда количество оккупационных войск, которые на оккупированной территории Украины увеличивается на 15-20% по сравнению с прошлым годом, говорить о том, что в ближайшее время будет принят закон о демобилизации или об увольнении с военной службы отдельных категорий лиц - не нужно быть слишком оптимистичным в этом направлении. В ближайшее время этого вряд ли стоит ожидать", - сказал Вениславский.

В то же время Вениславский сообщил, что в сотрудничестве с Генштабом и Министерством обороны обсуждаются механизмы, которые бы позволили внедрять дополнительные отпуска и проводить ротации для военных.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что текущие темпы мобилизации в Украине не изменились: она проводится на таком же уровне, как и полгода назад. Генштаб ВСУ и Сухопутные силы в этом вопросе "движутся в своем плане".

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